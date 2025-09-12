Lofi (LOFI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Lofi kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LOFI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Lofi kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Lofi kainos prognozė
$0.02155
$0.02155$0.02155
+5.43%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:02:33(UTC+8)

Lofi Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Lofi (LOFI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Lofi galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.02155 prekybos kainą 2025 m.

Lofi (LOFI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Lofi galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.022627 prekybos kainą 2026 m.

Lofi (LOFI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LOFI ateities kaina yra $ 0.023758 su 10.25% augimo norma.

Lofi (LOFI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LOFI ateities kaina yra $ 0.024946 su 15.76% augimo norma.

Lofi (LOFI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LOFI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.026194, o augimo norma – 21.55%.

Lofi (LOFI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LOFI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.027503, o augimo norma – 27.63%.

Lofi (LOFI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Lofi kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.044800 prekybos kainą.

Lofi (LOFI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Lofi kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.072975 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.02155
    0.00%
  • 2026
    $ 0.022627
    5.00%
  • 2027
    $ 0.023758
    10.25%
  • 2028
    $ 0.024946
    15.76%
  • 2029
    $ 0.026194
    21.55%
  • 2030
    $ 0.027503
    27.63%
  • 2031
    $ 0.028879
    34.01%
  • 2032
    $ 0.030323
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.031839
    47.75%
  • 2034
    $ 0.033431
    55.13%
  • 2035
    $ 0.035102
    62.89%
  • 2036
    $ 0.036857
    71.03%
  • 2037
    $ 0.038700
    79.59%
  • 2038
    $ 0.040635
    88.56%
  • 2039
    $ 0.042667
    97.99%
  • 2040
    $ 0.044800
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Lofi kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.02155
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.021552
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.021570
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.021638
    0.41%
Lofi (LOFI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LOFI kaina yra $0.02155. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Lofi (LOFI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LOFI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.021552. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Lofi (LOFI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LOFI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.021570. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Lofi (LOFI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LOFI kaina yra $0.021638. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Lofi kainų statistika

$ 0.02155
$ 0.02155$ 0.02155

+5.43%

$ 21.55M
$ 21.55M$ 21.55M

1.00B
1.00B 1.00B

$ 82.02K
$ 82.02K$ 82.02K

--

Naujausia LOFI kaina yra $ 0.02155. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +5.43%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 82.02K.
Be to, LOFI turi 1.00B apyvartą ir $ 21.55M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Lofi (LOFI)

Bandote įsigyti LOFI? Dabar galite LOFI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Lofi ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti LOFI dabar

Lofi istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Lofi, dabartinė Lofi kaina yra 0.02155USD. Apyvartinė Lofi (LOFI) pasiūla yra 0.00 LOFI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $21.55M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000070
    $ 0.02263
    $ 0.01953
  • 7 dienos
    0.05%
    $ 0.001049
    $ 0.03
    $ 0.01753
  • 30 dienų
    -0.15%
    $ -0.003820
    $ 0.03
    $ 0.01339
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Lofi kaina pasikeitė $0.000070, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Lofi buvo prekiaujama aukščiausia $0.03 ir žemiausia $0.01753. Kainos pokytis buvo 0.05%. Ši naujausia tendencija parodo LOFI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Lofi įvyko -0.15%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003820 vertę. Tai rodo, kad LOFI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Lofi kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą LOFI kainų istoriją

Kaip veikia Lofi (LOFI) kainų prognozės modulis?

Lofi Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LOFI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Lofi ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LOFI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Lofi kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LOFI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LOFI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Lofi potencialą.

Kodėl LOFI kainų prognozė yra svarbi?

LOFI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LOFI dabar?
Pagal jūsų prognozes, LOFI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LOFI kainų prognozė?
Remiantis Lofi (LOFI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LOFI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LOFI 2026 m.?
1 vieneto Lofi (LOFI) kaina šiandien yra $0.02155. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LOFI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LOFI kaina 2027 m.?
Lofi (LOFI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LOFI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LOFI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lofi (LOFI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LOFI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lofi (LOFI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LOFI 2030 m.?
1 vieneto Lofi (LOFI) kaina šiandien yra $0.02155. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LOFI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LOFI kainų prognozė 2040 metams?
Lofi (LOFI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LOFI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.