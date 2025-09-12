LinqAI (LNQ) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite LinqAI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LNQ augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte LinqAI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

LinqAI kainos prognozė
$0.02463
+1.90%
USD
Faktinis
Prognozė
LinqAI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

LinqAI (LNQ) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, LinqAI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.02463 prekybos kainą 2025 m.

LinqAI (LNQ) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, LinqAI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.025861 prekybos kainą 2026 m.

LinqAI (LNQ) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LNQ ateities kaina yra $ 0.027154 su 10.25% augimo norma.

LinqAI (LNQ) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LNQ ateities kaina yra $ 0.028512 su 15.76% augimo norma.

LinqAI (LNQ) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LNQ 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.029937, o augimo norma – 21.55%.

LinqAI (LNQ) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LNQ 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.031434, o augimo norma – 27.63%.

LinqAI (LNQ) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. LinqAI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.051204 prekybos kainą.

LinqAI (LNQ) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. LinqAI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.083405 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.02463
    0.00%
  • 2026
    $ 0.025861
    5.00%
  • 2027
    $ 0.027154
    10.25%
  • 2028
    $ 0.028512
    15.76%
  • 2029
    $ 0.029937
    21.55%
  • 2030
    $ 0.031434
    27.63%
  • 2031
    $ 0.033006
    34.01%
  • 2032
    $ 0.034656
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.036389
    47.75%
  • 2034
    $ 0.038209
    55.13%
  • 2035
    $ 0.040119
    62.89%
  • 2036
    $ 0.042125
    71.03%
  • 2037
    $ 0.044231
    79.59%
  • 2038
    $ 0.046443
    88.56%
  • 2039
    $ 0.048765
    97.99%
  • 2040
    $ 0.051204
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės LinqAI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.02463
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.024633
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.024653
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.024731
    0.41%
LinqAI (LNQ) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LNQ kaina yra $0.02463. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

LinqAI (LNQ) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LNQ, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.024633. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

LinqAI (LNQ) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LNQ, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.024653. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

LinqAI (LNQ) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LNQ kaina yra $0.024731. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė LinqAI kainų statistika

$ 0.02463
$ 0.02463$ 0.02463

+1.90%

$ 5.93M
$ 5.93M$ 5.93M

240.61M
240.61M 240.61M

$ 91.61K
$ 91.61K$ 91.61K

--

Naujausia LNQ kaina yra $ 0.02463. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.90%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 91.61K.
Be to, LNQ turi 240.61M apyvartą ir $ 5.93M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti LinqAI (LNQ)

Bandote įsigyti LNQ? Dabar galite LNQ įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti LinqAI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti LNQ dabar

LinqAI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje LinqAI, dabartinė LinqAI kaina yra 0.02463USD. Apyvartinė LinqAI (LNQ) pasiūla yra 0.00 LNQ, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $5.93M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000269
    $ 0.02506
    $ 0.02411
  • 7 dienos
    -0.03%
    $ -0.000949
    $ 0.02645
    $ 0.02391
  • 30 dienų
    -0.45%
    $ -0.02074
    $ 0.0559
    $ 0.02391
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas LinqAI kaina pasikeitė $-0.000269, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas LinqAI buvo prekiaujama aukščiausia $0.02645 ir žemiausia $0.02391. Kainos pokytis buvo -0.03%. Ši naujausia tendencija parodo LNQ potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį LinqAI įvyko -0.45%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.02074 vertę. Tai rodo, kad LNQ artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą LinqAI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą LNQ kainų istoriją

Kaip veikia LinqAI (LNQ) kainų prognozės modulis?

LinqAI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LNQ kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius LinqAI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LNQ būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti LinqAI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LNQ ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LNQ pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą LinqAI potencialą.

Kodėl LNQ kainų prognozė yra svarbi?

LNQ kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LNQ dabar?
Pagal jūsų prognozes, LNQ pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LNQ kainų prognozė?
Remiantis LinqAI (LNQ) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LNQ kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LNQ 2026 m.?
1 vieneto LinqAI (LNQ) kaina šiandien yra $0.02463. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LNQ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LNQ kaina 2027 m.?
LinqAI (LNQ) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LNQ kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LNQ kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, LinqAI (LNQ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LNQ kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, LinqAI (LNQ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LNQ 2030 m.?
1 vieneto LinqAI (LNQ) kaina šiandien yra $0.02463. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LNQ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LNQ kainų prognozė 2040 metams?
LinqAI (LNQ) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LNQ kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:23:15(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.