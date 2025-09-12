Helium Network Token (HNT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Helium Network Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HNT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Helium Network Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Helium Network Token kainos prognozė
$2.582
-5.62%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:01:21(UTC+8)

Helium Network Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Helium Network Token (HNT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Helium Network Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 2.582 prekybos kainą 2025 m.

Helium Network Token (HNT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Helium Network Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 2.7111 prekybos kainą 2026 m.

Helium Network Token (HNT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HNT ateities kaina yra $ 2.8466 su 10.25% augimo norma.

Helium Network Token (HNT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HNT ateities kaina yra $ 2.9889 su 15.76% augimo norma.

Helium Network Token (HNT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HNT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 3.1384, o augimo norma – 21.55%.

Helium Network Token (HNT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HNT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 3.2953, o augimo norma – 27.63%.

Helium Network Token (HNT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Helium Network Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 5.3677 prekybos kainą.

Helium Network Token (HNT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Helium Network Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 8.7435 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 2.582
    0.00%
  • 2026
    $ 2.7111
    5.00%
  • 2027
    $ 2.8466
    10.25%
  • 2028
    $ 2.9889
    15.76%
  • 2029
    $ 3.1384
    21.55%
  • 2030
    $ 3.2953
    27.63%
  • 2031
    $ 3.4601
    34.01%
  • 2032
    $ 3.6331
    40.71%
  • 2033
    $ 3.8147
    47.75%
  • 2034
    $ 4.0055
    55.13%
  • 2035
    $ 4.2058
    62.89%
  • 2036
    $ 4.4160
    71.03%
  • 2037
    $ 4.6369
    79.59%
  • 2038
    $ 4.8687
    88.56%
  • 2039
    $ 5.1121
    97.99%
  • 2040
    $ 5.3677
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Helium Network Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 2.582
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 2.5823
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 2.5844
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 2.5926
    0.41%
Helium Network Token (HNT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma HNT kaina yra $2.582. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Helium Network Token (HNT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė HNT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $2.5823. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Helium Network Token (HNT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HNT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $2.5844. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Helium Network Token (HNT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HNT kaina yra $2.5926. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Helium Network Token kainų statistika

$ 2.582
$ 2.582$ 2.582

-5.62%

$ 481.21M
$ 481.21M$ 481.21M

186.16M
186.16M 186.16M

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

--

Naujausia HNT kaina yra $ 2.582. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -5.62%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 2.09M.
Be to, HNT turi 186.16M apyvartą ir $ 481.21M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Helium Network Token (HNT)

Bandote įsigyti HNT? Dabar galite HNT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Helium Network Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti HNT dabar

Helium Network Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Helium Network Token, dabartinė Helium Network Token kaina yra 2.585USD. Apyvartinė Helium Network Token (HNT) pasiūla yra 0.00 HNT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $481.21M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.06%
    $ -0.169999
    $ 2.87
    $ 2.58
  • 7 dienos
    0.05%
    $ 0.133999
    $ 2.949
    $ 2.264
  • 30 dienų
    -0.15%
    $ -0.467000
    $ 3.2
    $ 2.264
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Helium Network Token kaina pasikeitė $-0.169999, atspindinti -0.06% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Helium Network Token buvo prekiaujama aukščiausia $2.949 ir žemiausia $2.264. Kainos pokytis buvo 0.05%. Ši naujausia tendencija parodo HNT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Helium Network Token įvyko -0.15%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.467000 vertę. Tai rodo, kad HNT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Helium Network Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą HNT kainų istoriją

Kaip veikia Helium Network Token (HNT) kainų prognozės modulis?

Helium Network Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HNT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Helium Network Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HNT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Helium Network Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HNT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HNT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Helium Network Token potencialą.

Kodėl HNT kainų prognozė yra svarbi?

HNT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HNT dabar?
Pagal jūsų prognozes, HNT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HNT kainų prognozė?
Remiantis Helium Network Token (HNT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HNT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HNT 2026 m.?
1 vieneto Helium Network Token (HNT) kaina šiandien yra $2.582. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HNT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HNT kaina 2027 m.?
Helium Network Token (HNT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HNT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HNT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Helium Network Token (HNT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HNT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Helium Network Token (HNT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HNT 2030 m.?
1 vieneto Helium Network Token (HNT) kaina šiandien yra $2.582. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HNT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HNT kainų prognozė 2040 metams?
Helium Network Token (HNT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HNT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.