Camelot Token (GRAIL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Camelot Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GRAIL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Camelot Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Camelot Token kainos prognozė
$282.3
$282.3$282.3
-1.95%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:47:10(UTC+8)

Camelot Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Camelot Token (GRAIL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Camelot Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 282.3 prekybos kainą 2025 m.

Camelot Token (GRAIL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Camelot Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 296.415 prekybos kainą 2026 m.

Camelot Token (GRAIL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GRAIL ateities kaina yra $ 311.2357 su 10.25% augimo norma.

Camelot Token (GRAIL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GRAIL ateities kaina yra $ 326.7975 su 15.76% augimo norma.

Camelot Token (GRAIL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GRAIL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 343.1374, o augimo norma – 21.55%.

Camelot Token (GRAIL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GRAIL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 360.2942, o augimo norma – 27.63%.

Camelot Token (GRAIL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Camelot Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 586.8814 prekybos kainą.

Camelot Token (GRAIL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Camelot Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 955.9679 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 282.3
    0.00%
  • 2026
    $ 296.415
    5.00%
  • 2027
    $ 311.2357
    10.25%
  • 2028
    $ 326.7975
    15.76%
  • 2029
    $ 343.1374
    21.55%
  • 2030
    $ 360.2942
    27.63%
  • 2031
    $ 378.3089
    34.01%
  • 2032
    $ 397.2244
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 417.0856
    47.75%
  • 2034
    $ 437.9399
    55.13%
  • 2035
    $ 459.8369
    62.89%
  • 2036
    $ 482.8288
    71.03%
  • 2037
    $ 506.9702
    79.59%
  • 2038
    $ 532.3187
    88.56%
  • 2039
    $ 558.9346
    97.99%
  • 2040
    $ 586.8814
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Camelot Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 282.3
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 282.3386
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 282.5706
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 283.4601
    0.41%
Camelot Token (GRAIL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma GRAIL kaina yra $282.3. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Camelot Token (GRAIL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė GRAIL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $282.3386. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Camelot Token (GRAIL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GRAIL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $282.5706. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Camelot Token (GRAIL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GRAIL kaina yra $283.4601. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Camelot Token kainų statistika

$ 282.3
$ 282.3$ 282.3

-1.95%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 58.78K
$ 58.78K$ 58.78K

--

Naujausia GRAIL kaina yra $ 282.3. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.95%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 58.78K.
Be to, GRAIL turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Camelot Token (GRAIL)

Bandote įsigyti GRAIL? Dabar galite GRAIL įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Camelot Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti GRAIL dabar

Camelot Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Camelot Token, dabartinė Camelot Token kaina yra 282.38USD. Apyvartinė Camelot Token (GRAIL) pasiūla yra 0.00 GRAIL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.850000
    $ 289.08
    $ 280.34
  • 7 dienos
    -0.04%
    $ -12.6499
    $ 299.65
    $ 272.31
  • 30 dienų
    -0.17%
    $ -59.9900
    $ 422.97
    $ 148.09
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Camelot Token kaina pasikeitė $-0.850000, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Camelot Token buvo prekiaujama aukščiausia $299.65 ir žemiausia $272.31. Kainos pokytis buvo -0.04%. Ši naujausia tendencija parodo GRAIL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Camelot Token įvyko -0.17%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-59.9900 vertę. Tai rodo, kad GRAIL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Camelot Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą GRAIL kainų istoriją

Kaip veikia Camelot Token (GRAIL) kainų prognozės modulis?

Camelot Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GRAIL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Camelot Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GRAIL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Camelot Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GRAIL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GRAIL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Camelot Token potencialą.

Kodėl GRAIL kainų prognozė yra svarbi?

GRAIL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GRAIL dabar?
Pagal jūsų prognozes, GRAIL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GRAIL kainų prognozė?
Remiantis Camelot Token (GRAIL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GRAIL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GRAIL 2026 m.?
1 vieneto Camelot Token (GRAIL) kaina šiandien yra $282.3. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GRAIL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GRAIL kaina 2027 m.?
Camelot Token (GRAIL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GRAIL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GRAIL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Camelot Token (GRAIL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GRAIL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Camelot Token (GRAIL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GRAIL 2030 m.?
1 vieneto Camelot Token (GRAIL) kaina šiandien yra $282.3. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GRAIL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GRAIL kainų prognozė 2040 metams?
Camelot Token (GRAIL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GRAIL kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:47:10(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.