GEODNET (GEOD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite GEODNET kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GEOD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte GEODNET kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

GEODNET kainos prognozė
$0.1784
$0.1784$0.1784
+4.20%
USD
Faktinis
Prognozė
GEODNET Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

GEODNET (GEOD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, GEODNET galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.1784 prekybos kainą 2025 m.

GEODNET (GEOD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, GEODNET galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.187320 prekybos kainą 2026 m.

GEODNET (GEOD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GEOD ateities kaina yra $ 0.196686 su 10.25% augimo norma.

GEODNET (GEOD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GEOD ateities kaina yra $ 0.206520 su 15.76% augimo norma.

GEODNET (GEOD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GEOD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.216846, o augimo norma – 21.55%.

GEODNET (GEOD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GEOD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.227688, o augimo norma – 27.63%.

GEODNET (GEOD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. GEODNET kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.370880 prekybos kainą.

GEODNET (GEOD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. GEODNET kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.604125 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.1784
    0.00%
  • 2026
    $ 0.187320
    5.00%
  • 2027
    $ 0.196686
    10.25%
  • 2028
    $ 0.206520
    15.76%
  • 2029
    $ 0.216846
    21.55%
  • 2030
    $ 0.227688
    27.63%
  • 2031
    $ 0.239073
    34.01%
  • 2032
    $ 0.251026
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.263578
    47.75%
  • 2034
    $ 0.276756
    55.13%
  • 2035
    $ 0.290594
    62.89%
  • 2036
    $ 0.305124
    71.03%
  • 2037
    $ 0.320380
    79.59%
  • 2038
    $ 0.336399
    88.56%
  • 2039
    $ 0.353219
    97.99%
  • 2040
    $ 0.370880
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės GEODNET kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.1784
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.178424
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.178571
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.179133
    0.41%
GEODNET (GEOD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma GEOD kaina yra $0.1784. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

GEODNET (GEOD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė GEOD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.178424. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

GEODNET (GEOD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GEOD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.178571. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

GEODNET (GEOD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GEOD kaina yra $0.179133. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė GEODNET kainų statistika

$ 0.1784
$ 0.1784$ 0.1784

+4.20%

$ 56.58M
$ 56.58M$ 56.58M

317.16M
317.16M 317.16M

$ 159.12K
$ 159.12K$ 159.12K

--

Naujausia GEOD kaina yra $ 0.1784. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +4.20%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 159.12K.
Be to, GEOD turi 317.16M apyvartą ir $ 56.58M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti GEODNET (GEOD)

Bandote įsigyti GEOD? Dabar galite GEOD įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti GEODNET ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti GEOD dabar

GEODNET istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje GEODNET, dabartinė GEODNET kaina yra 0.1784USD. Apyvartinė GEODNET (GEOD) pasiūla yra 0.00 GEOD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $56.58M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.05%
    $ 0.008500
    $ 0.1789
    $ 0.165
  • 7 dienos
    0.16%
    $ 0.025100
    $ 0.1789
    $ 0.151
  • 30 dienų
    0.04%
    $ 0.007399
    $ 0.1881
    $ 0.1333
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas GEODNET kaina pasikeitė $0.008500, atspindinti 0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas GEODNET buvo prekiaujama aukščiausia $0.1789 ir žemiausia $0.151. Kainos pokytis buvo 0.16%. Ši naujausia tendencija parodo GEOD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį GEODNET įvyko 0.04%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.007399 vertę. Tai rodo, kad GEOD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą GEODNET kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą GEOD kainų istoriją

Kaip veikia GEODNET (GEOD) kainų prognozės modulis?

GEODNET Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GEOD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius GEODNET ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GEOD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti GEODNET kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GEOD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GEOD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą GEODNET potencialą.

Kodėl GEOD kainų prognozė yra svarbi?

GEOD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GEOD dabar?
Pagal jūsų prognozes, GEOD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GEOD kainų prognozė?
Remiantis GEODNET (GEOD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GEOD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GEOD 2026 m.?
1 vieneto GEODNET (GEOD) kaina šiandien yra $0.1784. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GEOD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GEOD kaina 2027 m.?
GEODNET (GEOD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GEOD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GEOD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GEODNET (GEOD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GEOD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GEODNET (GEOD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GEOD 2030 m.?
1 vieneto GEODNET (GEOD) kaina šiandien yra $0.1784. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GEOD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GEOD kainų prognozė 2040 metams?
GEODNET (GEOD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GEOD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.