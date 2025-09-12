Dusk Network (DUSK) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Dusk Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DUSK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Dusk Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Dusk Network kainos prognozė
$0.06583
+0.62%
USD
Faktinis
Prognozė
Dusk Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Dusk Network (DUSK) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Dusk Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.06583 prekybos kainą 2025 m.

Dusk Network (DUSK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Dusk Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.069121 prekybos kainą 2026 m.

Dusk Network (DUSK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DUSK ateities kaina yra $ 0.072577 su 10.25% augimo norma.

Dusk Network (DUSK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DUSK ateities kaina yra $ 0.076206 su 15.76% augimo norma.

Dusk Network (DUSK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DUSK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.080016, o augimo norma – 21.55%.

Dusk Network (DUSK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DUSK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.084017, o augimo norma – 27.63%.

Dusk Network (DUSK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Dusk Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.136855 prekybos kainą.

Dusk Network (DUSK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Dusk Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.222923 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.06583
    0.00%
  • 2026
    $ 0.069121
    5.00%
  • 2027
    $ 0.072577
    10.25%
  • 2028
    $ 0.076206
    15.76%
  • 2029
    $ 0.080016
    21.55%
  • 2030
    $ 0.084017
    27.63%
  • 2031
    $ 0.088218
    34.01%
  • 2032
    $ 0.092629
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.097260
    47.75%
  • 2034
    $ 0.102123
    55.13%
  • 2035
    $ 0.107230
    62.89%
  • 2036
    $ 0.112591
    71.03%
  • 2037
    $ 0.118221
    79.59%
  • 2038
    $ 0.124132
    88.56%
  • 2039
    $ 0.130338
    97.99%
  • 2040
    $ 0.136855
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Dusk Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.06583
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.065839
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.065893
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.066100
    0.41%
Dusk Network (DUSK) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DUSK kaina yra $0.06583. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Dusk Network (DUSK) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DUSK, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.065839. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Dusk Network (DUSK) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DUSK, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.065893. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Dusk Network (DUSK) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DUSK kaina yra $0.066100. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Dusk Network kainų statistika

$ 0.06583
+0.62%

$ 31.96M
485.70M
$ 352.89K
--

Naujausia DUSK kaina yra $ 0.06583. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.62%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 352.89K.
Be to, DUSK turi 485.70M apyvartą ir $ 31.96M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Dusk Network (DUSK)

Bandote įsigyti DUSK? Dabar galite DUSK įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Dusk Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti DUSK dabar

Dusk Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Dusk Network, dabartinė Dusk Network kaina yra 0.06581USD. Apyvartinė Dusk Network (DUSK) pasiūla yra 0.00 DUSK, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $31.96M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000099
    $ 0.06729
    $ 0.06506
  • 7 dienos
    0.05%
    $ 0.003039
    $ 0.06797
    $ 0.06135
  • 30 dienų
    -0.07%
    $ -0.005560
    $ 0.0722
    $ 0.05982
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Dusk Network kaina pasikeitė $0.000099, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Dusk Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.06797 ir žemiausia $0.06135. Kainos pokytis buvo 0.05%. Ši naujausia tendencija parodo DUSK potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Dusk Network įvyko -0.07%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.005560 vertę. Tai rodo, kad DUSK artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Dusk Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą DUSK kainų istoriją

Kaip veikia Dusk Network (DUSK) kainų prognozės modulis?

Dusk Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DUSK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Dusk Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DUSK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Dusk Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DUSK ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DUSK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Dusk Network potencialą.

Kodėl DUSK kainų prognozė yra svarbi?

DUSK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DUSK dabar?
Pagal jūsų prognozes, DUSK pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DUSK kainų prognozė?
Remiantis Dusk Network (DUSK) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DUSK kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DUSK 2026 m.?
1 vieneto Dusk Network (DUSK) kaina šiandien yra $0.06583. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DUSK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DUSK kaina 2027 m.?
Dusk Network (DUSK) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DUSK kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DUSK kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dusk Network (DUSK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DUSK kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dusk Network (DUSK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DUSK 2030 m.?
1 vieneto Dusk Network (DUSK) kaina šiandien yra $0.06583. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DUSK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DUSK kainų prognozė 2040 metams?
Dusk Network (DUSK) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DUSK kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.