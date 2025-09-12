Pirate Chain (ARRR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Pirate Chain kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ARRR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Pirate Chain kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Pirate Chain kainos prognozė
$0.193
$0.193$0.193
-0.97%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:28:32(UTC+8)

Pirate Chain Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Pirate Chain (ARRR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Pirate Chain galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.193 prekybos kainą 2025 m.

Pirate Chain (ARRR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Pirate Chain galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.202650 prekybos kainą 2026 m.

Pirate Chain (ARRR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ARRR ateities kaina yra $ 0.212782 su 10.25% augimo norma.

Pirate Chain (ARRR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ARRR ateities kaina yra $ 0.223421 su 15.76% augimo norma.

Pirate Chain (ARRR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ARRR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.234592, o augimo norma – 21.55%.

Pirate Chain (ARRR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ARRR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.246322, o augimo norma – 27.63%.

Pirate Chain (ARRR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Pirate Chain kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.401233 prekybos kainą.

Pirate Chain (ARRR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Pirate Chain kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.653566 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.193
    0.00%
  • 2026
    $ 0.202650
    5.00%
  • 2027
    $ 0.212782
    10.25%
  • 2028
    $ 0.223421
    15.76%
  • 2029
    $ 0.234592
    21.55%
  • 2030
    $ 0.246322
    27.63%
  • 2031
    $ 0.258638
    34.01%
  • 2032
    $ 0.271570
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.285148
    47.75%
  • 2034
    $ 0.299406
    55.13%
  • 2035
    $ 0.314376
    62.89%
  • 2036
    $ 0.330095
    71.03%
  • 2037
    $ 0.346600
    79.59%
  • 2038
    $ 0.363930
    88.56%
  • 2039
    $ 0.382126
    97.99%
  • 2040
    $ 0.401233
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Pirate Chain kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.193
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.193026
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.193185
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.193793
    0.41%
Pirate Chain (ARRR) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ARRR kaina yra $0.193. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Pirate Chain (ARRR) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ARRR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.193026. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Pirate Chain (ARRR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ARRR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.193185. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Pirate Chain (ARRR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ARRR kaina yra $0.193793. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Pirate Chain kainų statistika

$ 0.193
$ 0.193$ 0.193

-0.97%

$ 37.87M
$ 37.87M$ 37.87M

196.21M
196.21M 196.21M

$ 104.50K
$ 104.50K$ 104.50K

--

Naujausia ARRR kaina yra $ 0.193. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.97%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 104.50K.
Be to, ARRR turi 196.21M apyvartą ir $ 37.87M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Pirate Chain (ARRR)

Bandote įsigyti ARRR? Dabar galite ARRR įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Pirate Chain ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ARRR dabar

Pirate Chain istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Pirate Chain, dabartinė Pirate Chain kaina yra 0.193USD. Apyvartinė Pirate Chain (ARRR) pasiūla yra 0.00 ARRR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $37.87M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000799
    $ 0.204
    $ 0.1735
  • 7 dienos
    0.07%
    $ 0.012200
    $ 0.2175
    $ 0.1735
  • 30 dienų
    -0.02%
    $ -0.005399
    $ 0.28
    $ 0.15
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Pirate Chain kaina pasikeitė $-0.000799, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Pirate Chain buvo prekiaujama aukščiausia $0.2175 ir žemiausia $0.1735. Kainos pokytis buvo 0.07%. Ši naujausia tendencija parodo ARRR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Pirate Chain įvyko -0.02%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.005399 vertę. Tai rodo, kad ARRR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Pirate Chain kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ARRR kainų istoriją

Kaip veikia Pirate Chain (ARRR) kainų prognozės modulis?

Pirate Chain Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ARRR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Pirate Chain ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ARRR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Pirate Chain kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ARRR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ARRR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Pirate Chain potencialą.

Kodėl ARRR kainų prognozė yra svarbi?

ARRR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ARRR dabar?
Pagal jūsų prognozes, ARRR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ARRR kainų prognozė?
Remiantis Pirate Chain (ARRR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ARRR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ARRR 2026 m.?
1 vieneto Pirate Chain (ARRR) kaina šiandien yra $0.193. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ARRR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ARRR kaina 2027 m.?
Pirate Chain (ARRR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ARRR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ARRR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Pirate Chain (ARRR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ARRR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Pirate Chain (ARRR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ARRR 2030 m.?
1 vieneto Pirate Chain (ARRR) kaina šiandien yra $0.193. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ARRR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ARRR kainų prognozė 2040 metams?
Pirate Chain (ARRR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ARRR kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:28:32(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.