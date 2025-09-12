ARMY (ARMY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite ARMY kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ARMY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte ARMY kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

ARMY kainos prognozė
$0.02
$0.02$0.02
+0.20%
USD
Faktinis
Prognozė
ARMY Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

ARMY (ARMY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, ARMY galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.02 prekybos kainą 2025 m.

ARMY (ARMY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, ARMY galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.021 prekybos kainą 2026 m.

ARMY (ARMY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ARMY ateities kaina yra $ 0.02205 su 10.25% augimo norma.

ARMY (ARMY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ARMY ateities kaina yra $ 0.023152 su 15.76% augimo norma.

ARMY (ARMY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ARMY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.024310, o augimo norma – 21.55%.

ARMY (ARMY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ARMY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.025525, o augimo norma – 27.63%.

ARMY (ARMY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. ARMY kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.041578 prekybos kainą.

ARMY (ARMY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. ARMY kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.067727 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.02
    0.00%
  • 2026
    $ 0.021
    5.00%
  • 2027
    $ 0.02205
    10.25%
  • 2028
    $ 0.023152
    15.76%
  • 2029
    $ 0.024310
    21.55%
  • 2030
    $ 0.025525
    27.63%
  • 2031
    $ 0.026801
    34.01%
  • 2032
    $ 0.028142
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.029549
    47.75%
  • 2034
    $ 0.031026
    55.13%
  • 2035
    $ 0.032577
    62.89%
  • 2036
    $ 0.034206
    71.03%
  • 2037
    $ 0.035917
    79.59%
  • 2038
    $ 0.037712
    88.56%
  • 2039
    $ 0.039598
    97.99%
  • 2040
    $ 0.041578
    107.89%
Trumpalaikės ARMY kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.02
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.020002
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.020019
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.020082
    0.41%
ARMY (ARMY) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ARMY kaina yra $0.02. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

ARMY (ARMY) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ARMY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.020002. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

ARMY (ARMY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ARMY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.020019. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

ARMY (ARMY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ARMY kaina yra $0.020082. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė ARMY kainų statistika

$ 0.02
$ 0.02$ 0.02

+0.20%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 18.48K
$ 18.48K$ 18.48K

Naujausia ARMY kaina yra $ 0.02. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.20%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 18.48K.
Be to, ARMY turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti ARMY (ARMY)

Bandote įsigyti ARMY? Dabar galite ARMY įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti ARMY ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ARMY dabar

ARMY istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje ARMY, dabartinė ARMY kaina yra 0.02USD. Apyvartinė ARMY (ARMY) pasiūla yra 0.00 ARMY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000070
    $ 0.02056
    $ 0.01898
  • 7 dienos
    0.05%
    $ 0.000869
    $ 0.0232
    $ 0.01761
  • 30 dienų
    -0.31%
    $ -0.009399
    $ 0.0323
    $ 0.01736
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas ARMY kaina pasikeitė $-0.000070, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas ARMY buvo prekiaujama aukščiausia $0.0232 ir žemiausia $0.01761. Kainos pokytis buvo 0.05%. Ši naujausia tendencija parodo ARMY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį ARMY įvyko -0.31%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.009399 vertę. Tai rodo, kad ARMY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą ARMY kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ARMY kainų istoriją

Kaip veikia ARMY (ARMY) kainų prognozės modulis?

ARMY Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ARMY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius ARMY ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ARMY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti ARMY kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ARMY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ARMY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą ARMY potencialą.

Kodėl ARMY kainų prognozė yra svarbi?

ARMY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ARMY dabar?
Pagal jūsų prognozes, ARMY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ARMY kainų prognozė?
Remiantis ARMY (ARMY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ARMY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ARMY 2026 m.?
1 vieneto ARMY (ARMY) kaina šiandien yra $0.02. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ARMY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ARMY kaina 2027 m.?
ARMY (ARMY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ARMY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ARMY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ARMY (ARMY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ARMY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ARMY (ARMY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ARMY 2030 m.?
1 vieneto ARMY (ARMY) kaina šiandien yra $0.02. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ARMY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ARMY kainų prognozė 2040 metams?
ARMY (ARMY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ARMY kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.