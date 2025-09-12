Areon Network (AREA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Areon Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AREA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Areon Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Areon Network kainos prognozė
$0.0137
$0.0137
+0.51%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:40:04(UTC+8)

Areon Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Areon Network (AREA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Areon Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0137 prekybos kainą 2025 m.

Areon Network (AREA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Areon Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.014385 prekybos kainą 2026 m.

Areon Network (AREA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AREA ateities kaina yra $ 0.015104 su 10.25% augimo norma.

Areon Network (AREA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AREA ateities kaina yra $ 0.015859 su 15.76% augimo norma.

Areon Network (AREA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AREA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.016652, o augimo norma – 21.55%.

Areon Network (AREA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AREA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.017485, o augimo norma – 27.63%.

Areon Network (AREA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Areon Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.028481 prekybos kainą.

Areon Network (AREA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Areon Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.046393 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0137
    0.00%
  • 2026
    $ 0.014385
    5.00%
  • 2027
    $ 0.015104
    10.25%
  • 2028
    $ 0.015859
    15.76%
  • 2029
    $ 0.016652
    21.55%
  • 2030
    $ 0.017485
    27.63%
  • 2031
    $ 0.018359
    34.01%
  • 2032
    $ 0.019277
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.020241
    47.75%
  • 2034
    $ 0.021253
    55.13%
  • 2035
    $ 0.022315
    62.89%
  • 2036
    $ 0.023431
    71.03%
  • 2037
    $ 0.024603
    79.59%
  • 2038
    $ 0.025833
    88.56%
  • 2039
    $ 0.027125
    97.99%
  • 2040
    $ 0.028481
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Areon Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.0137
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.013701
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.013713
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.013756
    0.41%
Areon Network (AREA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma AREA kaina yra $0.0137. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Areon Network (AREA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė AREA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.013701. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Areon Network (AREA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AREA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.013713. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Areon Network (AREA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AREA kaina yra $0.013756. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Areon Network kainų statistika

$ 0.0137
$ 0.0137

+0.51%

$ 1.62M
$ 1.62M

118.16M
118.16M

$ 1.42K
$ 1.42K

--

Naujausia AREA kaina yra $ 0.0137. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.51%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.42K.
Be to, AREA turi 118.16M apyvartą ir $ 1.62M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Areon Network (AREA)

Bandote įsigyti AREA? Dabar galite AREA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Areon Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti AREA dabar

Areon Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Areon Network, dabartinė Areon Network kaina yra 0.0137USD. Apyvartinė Areon Network (AREA) pasiūla yra 0.00 AREA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.62M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.03%
    $ -0.000569
    $ 0.01427
    $ 0.0135
  • 7 dienos
    0.14%
    $ 0.001730
    $ 0.015
    $ 0.01166
  • 30 dienų
    -0.23%
    $ -0.004140
    $ 0.019
    $ 0.0093
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Areon Network kaina pasikeitė $-0.000569, atspindinti -0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Areon Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.015 ir žemiausia $0.01166. Kainos pokytis buvo 0.14%. Ši naujausia tendencija parodo AREA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Areon Network įvyko -0.23%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.004140 vertę. Tai rodo, kad AREA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Areon Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą AREA kainų istoriją

Kaip veikia Areon Network (AREA) kainų prognozės modulis?

Areon Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AREA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Areon Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AREA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Areon Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AREA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AREA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Areon Network potencialą.

Kodėl AREA kainų prognozė yra svarbi?

AREA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AREA dabar?
Pagal jūsų prognozes, AREA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AREA kainų prognozė?
Remiantis Areon Network (AREA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AREA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AREA 2026 m.?
1 vieneto Areon Network (AREA) kaina šiandien yra $0.0137. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AREA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AREA kaina 2027 m.?
Areon Network (AREA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AREA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AREA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Areon Network (AREA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AREA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Areon Network (AREA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AREA 2030 m.?
1 vieneto Areon Network (AREA) kaina šiandien yra $0.0137. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AREA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AREA kainų prognozė 2040 metams?
Areon Network (AREA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AREA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.