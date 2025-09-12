My Neighbor Alice (ALICE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite My Neighbor Alice kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ALICE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte My Neighbor Alice kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

My Neighbor Alice kainos prognozė
$0.3862
$0.3862$0.3862
+3.28%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:24:47(UTC+8)

My Neighbor Alice Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

My Neighbor Alice (ALICE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, My Neighbor Alice galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.3862 prekybos kainą 2025 m.

My Neighbor Alice (ALICE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, My Neighbor Alice galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.40551 prekybos kainą 2026 m.

My Neighbor Alice (ALICE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ALICE ateities kaina yra $ 0.425785 su 10.25% augimo norma.

My Neighbor Alice (ALICE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ALICE ateities kaina yra $ 0.447074 su 15.76% augimo norma.

My Neighbor Alice (ALICE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ALICE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.469428, o augimo norma – 21.55%.

My Neighbor Alice (ALICE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ALICE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.492899, o augimo norma – 27.63%.

My Neighbor Alice (ALICE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. My Neighbor Alice kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.802882 prekybos kainą.

My Neighbor Alice (ALICE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. My Neighbor Alice kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.3078 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.3862
    0.00%
  • 2026
    $ 0.40551
    5.00%
  • 2027
    $ 0.425785
    10.25%
  • 2028
    $ 0.447074
    15.76%
  • 2029
    $ 0.469428
    21.55%
  • 2030
    $ 0.492899
    27.63%
  • 2031
    $ 0.517544
    34.01%
  • 2032
    $ 0.543422
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.570593
    47.75%
  • 2034
    $ 0.599122
    55.13%
  • 2035
    $ 0.629079
    62.89%
  • 2036
    $ 0.660533
    71.03%
  • 2037
    $ 0.693559
    79.59%
  • 2038
    $ 0.728237
    88.56%
  • 2039
    $ 0.764649
    97.99%
  • 2040
    $ 0.802882
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės My Neighbor Alice kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.3862
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.386252
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.386570
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.387787
    0.41%
My Neighbor Alice (ALICE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ALICE kaina yra $0.3862. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

My Neighbor Alice (ALICE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ALICE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.386252. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

My Neighbor Alice (ALICE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ALICE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.386570. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

My Neighbor Alice (ALICE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ALICE kaina yra $0.387787. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė My Neighbor Alice kainų statistika

$ 0.3862
$ 0.3862$ 0.3862

+3.28%

$ 38.54M
$ 38.54M$ 38.54M

99.80M
99.80M 99.80M

$ 837.31K
$ 837.31K$ 837.31K

--

Naujausia ALICE kaina yra $ 0.3862. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.28%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 837.31K.
Be to, ALICE turi 99.80M apyvartą ir $ 38.54M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti My Neighbor Alice (ALICE)

Bandote įsigyti ALICE? Dabar galite ALICE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti My Neighbor Alice ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ALICE dabar

My Neighbor Alice istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje My Neighbor Alice, dabartinė My Neighbor Alice kaina yra 0.3862USD. Apyvartinė My Neighbor Alice (ALICE) pasiūla yra 0.00 ALICE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $38.54M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.007599
    $ 0.3942
    $ 0.3681
  • 7 dienos
    0.07%
    $ 0.025499
    $ 0.4032
    $ 0.3509
  • 30 dienų
    -0.07%
    $ -0.029200
    $ 0.4345
    $ 0.3421
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas My Neighbor Alice kaina pasikeitė $-0.007599, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas My Neighbor Alice buvo prekiaujama aukščiausia $0.4032 ir žemiausia $0.3509. Kainos pokytis buvo 0.07%. Ši naujausia tendencija parodo ALICE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį My Neighbor Alice įvyko -0.07%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.029200 vertę. Tai rodo, kad ALICE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą My Neighbor Alice kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ALICE kainų istoriją

Kaip veikia My Neighbor Alice (ALICE) kainų prognozės modulis?

My Neighbor Alice Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ALICE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius My Neighbor Alice ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ALICE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti My Neighbor Alice kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ALICE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ALICE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą My Neighbor Alice potencialą.

Kodėl ALICE kainų prognozė yra svarbi?

ALICE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ALICE dabar?
Pagal jūsų prognozes, ALICE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ALICE kainų prognozė?
Remiantis My Neighbor Alice (ALICE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ALICE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ALICE 2026 m.?
1 vieneto My Neighbor Alice (ALICE) kaina šiandien yra $0.3862. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ALICE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ALICE kaina 2027 m.?
My Neighbor Alice (ALICE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ALICE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ALICE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, My Neighbor Alice (ALICE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ALICE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, My Neighbor Alice (ALICE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ALICE 2030 m.?
1 vieneto My Neighbor Alice (ALICE) kaina šiandien yra $0.3862. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ALICE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ALICE kainų prognozė 2040 metams?
My Neighbor Alice (ALICE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ALICE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:24:47(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.