Aerodrome Finance (AERO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Aerodrome Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AERO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Aerodrome Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Aerodrome Finance kainos prognozė
$1.2556
+5.72%
USD
Faktinis
Prognozė
Aerodrome Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Aerodrome Finance (AERO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Aerodrome Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.2556 prekybos kainą 2025 m.

Aerodrome Finance (AERO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Aerodrome Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.3183 prekybos kainą 2026 m.

Aerodrome Finance (AERO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AERO ateities kaina yra $ 1.3842 su 10.25% augimo norma.

Aerodrome Finance (AERO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AERO ateities kaina yra $ 1.4535 su 15.76% augimo norma.

Aerodrome Finance (AERO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AERO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.5261, o augimo norma – 21.55%.

Aerodrome Finance (AERO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AERO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.6024, o augimo norma – 27.63%.

Aerodrome Finance (AERO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Aerodrome Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.6103 prekybos kainą.

Aerodrome Finance (AERO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Aerodrome Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 4.2519 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.2556
    0.00%
  • 2026
    $ 1.3183
    5.00%
  • 2027
    $ 1.3842
    10.25%
  • 2028
    $ 1.4535
    15.76%
  • 2029
    $ 1.5261
    21.55%
  • 2030
    $ 1.6024
    27.63%
  • 2031
    $ 1.6826
    34.01%
  • 2032
    $ 1.7667
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.8550
    47.75%
  • 2034
    $ 1.9478
    55.13%
  • 2035
    $ 2.0452
    62.89%
  • 2036
    $ 2.1475
    71.03%
  • 2037
    $ 2.2548
    79.59%
  • 2038
    $ 2.3676
    88.56%
  • 2039
    $ 2.4860
    97.99%
  • 2040
    $ 2.6103
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Aerodrome Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.2556
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.2557
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.2568
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.2607
    0.41%
Aerodrome Finance (AERO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma AERO kaina yra $1.2556. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Aerodrome Finance (AERO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė AERO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.2557. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Aerodrome Finance (AERO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AERO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.2568. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Aerodrome Finance (AERO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AERO kaina yra $1.2607. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Aerodrome Finance kainų statistika

$ 1.2556
+5.72%

$ 1.13B
898.26M
$ 428.22K
--

Naujausia AERO kaina yra $ 1.2556. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +5.72%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 428.22K.
Be to, AERO turi 898.26M apyvartą ir $ 1.13B bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Aerodrome Finance (AERO)

Bandote įsigyti AERO? Dabar galite AERO įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Aerodrome Finance ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti AERO dabar

Aerodrome Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Aerodrome Finance, dabartinė Aerodrome Finance kaina yra 1.2561USD. Apyvartinė Aerodrome Finance (AERO) pasiūla yra 0.00 AERO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.13B.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.08%
    $ 0.088400
    $ 1.298
    $ 1.1499
  • 7 dienos
    0.05%
    $ 0.061900
    $ 1.298
    $ 1.1141
  • 30 dienų
    -0.06%
    $ -0.0827
    $ 1.5992
    $ 1.058
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Aerodrome Finance kaina pasikeitė $0.088400, atspindinti 0.08% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Aerodrome Finance buvo prekiaujama aukščiausia $1.298 ir žemiausia $1.1141. Kainos pokytis buvo 0.05%. Ši naujausia tendencija parodo AERO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Aerodrome Finance įvyko -0.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.0827 vertę. Tai rodo, kad AERO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Aerodrome Finance kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą AERO kainų istoriją

Kaip veikia Aerodrome Finance (AERO) kainų prognozės modulis?

Aerodrome Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AERO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Aerodrome Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AERO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Aerodrome Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AERO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AERO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Aerodrome Finance potencialą.

Kodėl AERO kainų prognozė yra svarbi?

AERO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AERO dabar?
Pagal jūsų prognozes, AERO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AERO kainų prognozė?
Remiantis Aerodrome Finance (AERO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AERO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AERO 2026 m.?
1 vieneto Aerodrome Finance (AERO) kaina šiandien yra $1.2556. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AERO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AERO kaina 2027 m.?
Aerodrome Finance (AERO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AERO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AERO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Aerodrome Finance (AERO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AERO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Aerodrome Finance (AERO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AERO 2030 m.?
1 vieneto Aerodrome Finance (AERO) kaina šiandien yra $1.2556. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AERO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AERO kainų prognozė 2040 metams?
Aerodrome Finance (AERO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AERO kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:27:07(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.