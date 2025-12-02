Economia del token e analisi del prezzo di coinage (COINAGE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per coinage (COINAGE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 854.60K $ 854.60K $ 854.60K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 854.60K $ 854.60K $ 854.60K Massimo storico: $ 0.01197817 $ 0.01197817 $ 0.01197817 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00085462 $ 0.00085462 $ 0.00085462