USDa (USDA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) USDa (USDA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

USDa (USDA) tokennel kapcsolatos információk Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community. Hivatalos webhely: https://www.avalonfinance.xyz/ Vásárolj most USDA tokent!

USDa (USDA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) USDa (USDA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 224.65M $ 224.65M $ 224.65M Teljes tokenszám: $ 226.32M $ 226.32M $ 226.32M Keringésben lévő tokenszám: $ 226.33M $ 226.33M $ 226.33M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 224.64M $ 224.64M $ 224.64M Minden idők csúcspontja: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 Minden idők mélypontja: $ 0.737813 $ 0.737813 $ 0.737813 Jelenlegi ár: $ 0.992597 $ 0.992597 $ 0.992597 További tudnivalók a(z) USDa (USDA) áráról

USDa (USDA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) USDa (USDA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó USDA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező USDA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) USDA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) USDA token élő árfolyamát!

USDA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) USDA kapcsán? USDA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) USDA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

