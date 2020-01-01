Tokenomy (TEN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Tokenomy (TEN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Tokenomy (TEN) tokennel kapcsolatos információk Tokenomy aims to foster financial inclusion and provide access to anyone who wants to be connected with alternative funding networks and global innovation. The founders of Tokenomy are the leading members from Bitcoin Indonesia, one of the largest bitcoin and blockchain startup in South East Asia with over 900,000 registered users. Starting as a token exchange, Tokenomy’s goal is to become a one-stop platform providing both tokenization and liquidity. The goal is to offer a global token market access on one hand, and the ability for anyone, from small entrepreneurs to large enterprise businesses, to issue proprietary tokens and plug themselves into crypto liquidity pool for reliable and easy crowdfunding on the other. Tokenomy aims to provide a token exchange first, and tokenization platform later which solves the aforementioned issues of token sales, allowing anyone to tokenize their services and products and conduct a crowdfunding. By having a shared login with Bitcoin.co.id, which has over 900,000 users, Tokenomy instantly has access to a huge user pool. Hivatalos webhely: https://www.tokenomy.com/ Fehér könyv: https://www.tokenomy.com/whitepaper/TOKENOMY_WHITEPAPER_en.pdf Vásárolj most TEN tokent!

Tokenomy (TEN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tokenomy (TEN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Teljes tokenszám: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 115.50M $ 115.50M $ 115.50M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Minden idők csúcspontja: $ 0.545269 $ 0.545269 $ 0.545269 Minden idők mélypontja: $ 0.00141995 $ 0.00141995 $ 0.00141995 Jelenlegi ár: $ 0.0086698 $ 0.0086698 $ 0.0086698 További tudnivalók a(z) Tokenomy (TEN) áráról

Tokenomy (TEN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Tokenomy (TEN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TEN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TEN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TEN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TEN token élő árfolyamát!

TEN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TEN kapcsán? TEN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TEN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

