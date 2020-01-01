AVINOC (AVINOC) tokenomikai adatai
AVINOC is a consistent, integrated and permissionless base data layer for decentralized, transparent and worldwide coordination of business flights within the general aviation, to achieve optimal utilization and reduce costs significantly. Every user involved in AVINOC possesses a local copy of all relevant data. This creates new opportunities for global, direct, permissionless, and fast communication between participants involved in the complex aviation business. AVINOC makes all necessary information of availability of staff and equipment visible in a decentralized manner. Efforts for communication and coordination can be reduced to a minimum or, in most cases, they can be totally eliminated.
AVINOC (AVINOC) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AVINOC (AVINOC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
AVINOC (AVINOC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) AVINOC (AVINOC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó AVINOC tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező AVINOC token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) AVINOC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AVINOC token élő árfolyamát!
AVINOC árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AVINOC kapcsán? AVINOC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.