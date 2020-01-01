AVINOC (AVINOC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AVINOC (AVINOC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AVINOC (AVINOC) tokennel kapcsolatos információk AVINOC is a consistent, integrated and permissionless base data layer for decentralized, transparent and worldwide coordination of business flights within the general aviation, to achieve optimal utilization and reduce costs significantly. Every user involved in AVINOC possesses a local copy of all relevant data. This creates new opportunities for global, direct, permissionless, and fast communication between participants involved in the complex aviation business. AVINOC makes all necessary information of availability of staff and equipment visible in a decentralized manner. Efforts for communication and coordination can be reduced to a minimum or, in most cases, they can be totally eliminated. Hivatalos webhely: https://www.avinoc.com/ Fehér könyv: https://static.avinoc.cloud/downloads/AVINOC_Whitepaper_en.pdf Vásárolj most AVINOC tokent!

AVINOC (AVINOC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AVINOC (AVINOC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 167.02M $ 167.02M $ 167.02M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.10M $ 7.10M $ 7.10M Minden idők csúcspontja: $ 3.29 $ 3.29 $ 3.29 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00710024 $ 0.00710024 $ 0.00710024 További tudnivalók a(z) AVINOC (AVINOC) áráról

AVINOC (AVINOC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AVINOC (AVINOC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AVINOC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AVINOC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AVINOC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AVINOC token élő árfolyamát!

AVINOC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AVINOC kapcsán? AVINOC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AVINOC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!