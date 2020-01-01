ULTIMA (ULTIMA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ULTIMA (ULTIMA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ULTIMA (ULTIMA) tokennel kapcsolatos információk ULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market. Hivatalos webhely: https://ultima.io/en/ Fehér könyv: https://ultima.io/documents/en/WhitePaperUT.pdf Block Explorer: https://smartexplorer.com/token20/sWd6JcnEA3QJdh3zK1NHchyU2j4cEsiUdi Vásárolj most ULTIMA tokent!

ULTIMA (ULTIMA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ULTIMA (ULTIMA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 206.60M $ 206.60M $ 206.60M Teljes tokenszám: $ 100.00K $ 100.00K $ 100.00K Keringésben lévő tokenszám: $ 37.41K $ 37.41K $ 37.41K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 552.28M $ 552.28M $ 552.28M Minden idők csúcspontja: $ 22,880 $ 22,880 $ 22,880 Minden idők mélypontja: $ 2,046.4140488264795 $ 2,046.4140488264795 $ 2,046.4140488264795 Jelenlegi ár: $ 5,522.8 $ 5,522.8 $ 5,522.8 További tudnivalók a(z) ULTIMA (ULTIMA) áráról

A(z) ULTIMA (ULTIMA) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) ULTIMA tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Overview Ultima (ULTIMA) is a deflationary cryptocurrency with a capped supply, designed to power a broad ecosystem of financial products, including wallets, a debit card, a crowdfunding platform, and a marketplace. The tokenomics are structured to incentivize participation, ensure long-term sustainability, and provide utility across various applications. Issuance Mechanism Consensus & Minting: Ultima uses a Delegated Proof of Stake (DPoS) consensus mechanism for scalability and security. Token issuance is managed through a minting process facilitated by smart contracts within the Ultima Farm application. Users "freeze" (lock) ULTIMA tokens in the Farm app to earn rewards over a fixed period.

Ultima uses a Delegated Proof of Stake (DPoS) consensus mechanism for scalability and security. Token issuance is managed through a minting process facilitated by smart contracts within the Ultima Farm application. Users "freeze" (lock) ULTIMA tokens in the Farm app to earn rewards over a fixed period. Deflationary Model: The total supply is strictly capped at 100,000 ULTIMA tokens. Issuance is subject to scheduled halving events and token burns, reducing the number of new tokens entering circulation over time. Daily distribution is projected to decline to one token by 2028. Allocation Mechanism Minting/Farming: Tokens are primarily distributed through the Ultima Farm minting process. Participants receive rewards for freezing tokens, with the system designed to operate over a three-year period.

Tokens are primarily distributed through the Ultima Farm minting process. Participants receive rewards for freezing tokens, with the system designed to operate over a three-year period. Reward Distribution: Minting rewards are split as follows: 60%: Available Balance (immediately usable for transactions or purchases) 40%: Upgrade Balance (reserved for reinvestment within the ecosystem)

Minting rewards are split as follows: Usage and Incentive Mechanism ULTIMA tokens serve as the backbone of a diverse ecosystem, providing utility and incentives across multiple platforms: Application Area Description Payments Instant cross-border payments and everyday transactions via the Ultima Card and wallets Crowdfunding Participation in charity and startup crowdfunding platforms Marketplace Buying and selling goods and services in the Ultima Store Exchange Trading on the ULTIMEX exchange and other supported platforms Freezing Games Incentives for token freezing, such as vouchers and rewards Travel Club Discounts and offers on travel bookings Community Incentives Earning from price appreciation and ecosystem growth Locking Mechanism Token Freezing: Users must freeze (lock) their ULTIMA tokens in the Ultima Farm app to participate in minting. This process is governed by smart contracts, ensuring security and transparency.

Users must freeze (lock) their ULTIMA tokens in the Ultima Farm app to participate in minting. This process is governed by smart contracts, ensuring security and transparency. Minting Period: The standard operating term for minting is one year, during which tokens remain locked and generate rewards. Unlocking Time Reward Unlocking: Minting rewards are distributed monthly over a 12 to 24-month period, depending on the specific farming contract.

Minting rewards are distributed monthly over a 12 to 24-month period, depending on the specific farming contract. Token Unlocking: At the end of the minting period, the originally frozen tokens are unlocked and become available for use, transfer, or re-freezing for additional minting cycles. Summary Table Feature Details Total Supply 100,000 ULTIMA (capped) Issuance Mechanism Minting via smart contracts (Ultima Farm), DPoS consensus, halving, and token burns Allocation Minting rewards (60% available, 40% upgrade), distributed via farming Usage Payments, crowdfunding, marketplace, exchange, travel, community incentives Locking Mechanism Tokens frozen in Ultima Farm for 1-year minting periods Unlocking Time Rewards unlocked monthly; principal unlocked after minting period Additional Notes Security: Users retain exclusive control of their private keys and wallets.

Users retain exclusive control of their private keys and wallets. Ecosystem Growth: The roadmap includes further expansion into DeFi, NFT marketplaces, and additional financial products. Ultima’s tokenomics are designed to balance scarcity, utility, and incentives, supporting a sustainable and growing ecosystem for global users.

ULTIMA (ULTIMA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ULTIMA (ULTIMA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ULTIMA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ULTIMA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ULTIMA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ULTIMA token élő árfolyamát!

