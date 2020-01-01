OSOL (OSOL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) OSOL (OSOL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

OSOL (OSOL) tokennel kapcsolatos információk The OSOL AI Index is one of the first tokens solely focused on capturing value from the emerging AI ecosystem built on Solana. The index provides users with diversified exposure to the top 100 AI-focused digital assets within the Solana network, encompassing artificial intelligence infrastructure, AI agent protocols, and AI memes, and eliminating the complexity of directly purchasing, storing, and securing multiple coins. Powered by @SuperMissO The world's first AI CEO. Hivatalos webhely: https://osol.ai/ Fehér könyv: https://oxyz.slite.com/app/docs/7_VtpXrTwG8rNr Block Explorer: https://solscan.io/token/2otVNpcHXn9MKeDk3Zby5uanF3s7tki4toaJ3PZcXaUd Vásárolj most OSOL tokent!

OSOL (OSOL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) OSOL (OSOL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Minden idők csúcspontja: $ 0.392 $ 0.392 $ 0.392 Minden idők mélypontja: $ 0.001051309138199718 $ 0.001051309138199718 $ 0.001051309138199718 Jelenlegi ár: $ 0.001076 $ 0.001076 $ 0.001076 További tudnivalók a(z) OSOL (OSOL) áráról

OSOL (OSOL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) OSOL (OSOL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OSOL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OSOL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OSOL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OSOL token élő árfolyamát!

A(z) OSOL vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) OSOL (OSOL) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) OSOL megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz OSOL tokent a MEXC-n!

OSOL (OSOL) árelőzményei A felhasználók a(z) OSOL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) OSOL árelőzményeivel!

OSOL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OSOL kapcsán? OSOL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OSOL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

