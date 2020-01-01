OMAX (OMAX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) OMAX (OMAX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

OMAX (OMAX) tokennel kapcsolatos információk OMAX Coin relies on a system of PoS consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality.The OMAX Coin also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. This is the native and only usable currency in the OMAX ecosystem. Hivatalos webhely: https://omaxcoin.com/ Fehér könyv: https://omaxcoin.com/Whitepaper/OMAX_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://omaxray.com/ Vásárolj most OMAX tokent!

OMAX (OMAX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) OMAX (OMAX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Teljes tokenszám: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 8.67B $ 8.67B $ 8.67B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M Minden idők csúcspontja: $ 0.005025 $ 0.005025 $ 0.005025 Minden idők mélypontja: $ 0.00017338240522691 $ 0.00017338240522691 $ 0.00017338240522691 Jelenlegi ár: $ 0.0001873 $ 0.0001873 $ 0.0001873 További tudnivalók a(z) OMAX (OMAX) áráról

OMAX (OMAX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) OMAX (OMAX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OMAX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OMAX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OMAX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OMAX token élő árfolyamát!

A(z) OMAX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) OMAX (OMAX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) OMAX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz OMAX tokent a MEXC-n!

OMAX (OMAX) árelőzményei A felhasználók a(z) OMAX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) OMAX árelőzményeivel!

OMAX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OMAX kapcsán? OMAX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OMAX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

