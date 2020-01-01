MetaMars (MARS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MetaMars (MARS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MetaMars (MARS) tokennel kapcsolatos információk MetaMars is a Web3 metaverse platform with Mars as its theme. By integrating virtual reality, crypto economics, and social networks, MetaMars is pioneering a new way of digital interaction and value creation. This innovative digital world combines Mars exploration with blockchain technology, providing users with a unique immersive experience. Hivatalos webhely: https://www.metamars.io Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/1AhloEuGkOk3w-8Vho2kwnUM-G9pYF-Bi/view Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x07c15e4ADD8c23D2971380dde6C57B6f88902Ec1?_refluxos=a10 Vásárolj most MARS tokent!

MetaMars (MARS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MetaMars (MARS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 260.00M $ 260.00M $ 260.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Minden idők csúcspontja: $ 1.90341 $ 1.90341 $ 1.90341 Minden idők mélypontja: $ 0.001860247579029877 $ 0.001860247579029877 $ 0.001860247579029877 Jelenlegi ár: $ 0.00441 $ 0.00441 $ 0.00441 További tudnivalók a(z) MetaMars (MARS) áráról

MetaMars (MARS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MetaMars (MARS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MARS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MARS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MARS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MARS token élő árfolyamát!

A(z) MARS vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) MetaMars (MARS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MARS megvásárlásához.

MetaMars (MARS) árelőzményei A felhasználók a(z) MARS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MARS árelőzményeivel!

MARS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MARS kapcsán? MARS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MARS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

