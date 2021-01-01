LUFFY (LUFFY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LUFFY (LUFFY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

LUFFY (LUFFY) tokennel kapcsolatos információk Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists. Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens". Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, “The Ethereum network,” allowing investors and fans to stay decentralized. "Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team Hivatalos webhely: https://www.luffytoken.com Fehér könyv: https://luffytoken.com/pdf/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x54012cDF4119DE84218F7EB90eEB87e25aE6EBd7 Vásárolj most LUFFY tokent!

LUFFY (LUFFY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LUFFY (LUFFY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.46M $ 3.46M $ 3.46M Minden idők csúcspontja: $ 0.0003911 $ 0.0003911 $ 0.0003911 Minden idők mélypontja: $ 0.00000000018032523 $ 0.00000000018032523 $ 0.00000000018032523 Jelenlegi ár: $ 0.00003463 $ 0.00003463 $ 0.00003463 További tudnivalók a(z) LUFFY (LUFFY) áráról

LUFFY (LUFFY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LUFFY (LUFFY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LUFFY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LUFFY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LUFFY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LUFFY token élő árfolyamát!

A(z) LUFFY vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) LUFFY (LUFFY) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) LUFFY megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz LUFFY tokent a MEXC-n!

LUFFY (LUFFY) árelőzményei A felhasználók a(z) LUFFY árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) LUFFY árelőzményeivel!

LUFFY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LUFFY kapcsán? LUFFY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LUFFY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

