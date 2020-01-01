GRASS (GRASS) tokenomikai adatai

GRASS (GRASS) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) GRASS (GRASS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
GRASS (GRASS) tokennel kapcsolatos információk

Grass is a decentralized data layer built specifically for artificial intelligence that enables users to share their Internet bandwidth and obtain verifiable network data through a distributed network. This is achieved by leveraging idle internet connections of node operators to collect raw data, which is then processed for AI training purposes.

Hivatalos webhely:
https://www.getgrass.io/
Fehér könyv:
https://grass-foundation.gitbook.io/grass-docs
Block Explorer:
https://solscan.io/token/Grass7B4RdKfBCjTKgSqnXkqjwiGvQyFbuSCUJr3XXjs

GRASS (GRASS) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GRASS (GRASS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 172.81M
Teljes tokenszám:
$ 1.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 243.91M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 708.50M
Minden idők csúcspontja:
$ 3.95
Minden idők mélypontja:
$ 0.644980133288505
Jelenlegi ár:
$ 0.7085

GRASS (GRASS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) GRASS (GRASS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó GRASS tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező GRASS token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) GRASS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GRASS token élő árfolyamát!

A(z) GRASS vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) GRASS (GRASS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) GRASS megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

GRASS (GRASS) árelőzményei

A felhasználók a(z) GRASS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

GRASS árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GRASS kapcsán? GRASS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.