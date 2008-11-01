Bitcoin (BTC) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bitcoin (BTC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
A Bitcoin egy digitális eszköz és fizetési rendszer, amelyet Satoshi Nakamoto talált ki, aki 2008-ban publikált egy ehhez kapcsolódó cikket, majd 2009-ben nyilvánosságra hozta nyílt forráskódú szoftverként. A rendszer peer-to-peer jellegű; a felhasználók közvetítő nélkül tudnak közvetlenül tranzakciókat végrehajtani.

https://bitcoin.org/
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://blockchain.info/

Bitcoin (BTC) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bitcoin (BTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában.

Piaci tőkeérték:
$ 2.21T
Teljes tokenszám:
$ 19.92M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 19.92M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 2.33T
Minden idők csúcspontja:
$ 124,467.78
Minden idők mélypontja:
$ 0.04864654
Jelenlegi ár:
$ 110,945.7
A(z) Bitcoin (BTC) token mélyreható struktúrája

Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) BTC tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés.

Issuance Mechanism

Bitcoin's issuance is governed by a process called "mining," where new bitcoins are created as rewards for miners who successfully add new blocks to the blockchain. The total supply is capped at 21 million BTC. The issuance rate is programmed to halve approximately every four years (the "halving" event), reducing the number of new bitcoins created and distributed to miners over time. This mechanism ensures a predictable and decreasing supply schedule, ultimately leading to the cessation of new issuance once the cap is reached.

Allocation Mechanism

All newly issued bitcoins are allocated exclusively to miners as block rewards. There is no pre-mine, team allocation, or foundation reserve. The distribution is entirely based on the competitive process of mining, which is open to anyone with the necessary computational resources.

Allocation Table

Allocation DescriptionAllocation RecipientUnlock TypeUnlock GranularityUnlock Start DateUnlock End Date
Incentive given to miners for successfully adding new block to the bitcoin network. Distribution mechanism of 21 million BTC.Block Rewardslineardaily2040-01-302044-01-09

Note: The table above reflects the ongoing linear unlocking of block rewards to miners, with the final issuance expected to complete around 2140, but the sample data shows a specific period for illustration.

Usage and Incentive Mechanism

  • Usage: Bitcoin (BTC) serves as a decentralized, censorship-resistant digital currency. It is used for peer-to-peer payments, store of value, and as a settlement asset.
  • Incentive: The primary incentive mechanism is the block reward, which compensates miners for securing the network and processing transactions. As block rewards decrease over time, transaction fees are expected to become the main incentive for miners.

Locking Mechanism

Bitcoin does not have a protocol-level token locking mechanism for its native issuance. All newly mined bitcoins are immediately liquid and spendable by the miner who receives them. However, Bitcoin's scripting language allows users to create custom locking scripts (e.g., time locks, multi-signature requirements) for individual transactions, but these are not part of the issuance or allocation process.

Unlocking Time

There is no vesting or delayed unlocking for newly mined bitcoins; they are available to miners as soon as a block is confirmed. The overall unlocking of the total supply is governed by the block reward schedule, which linearly releases new bitcoins to miners until the 21 million cap is reached, projected to occur around the year 2140.

Summary Table

MechanismDetails
IssuanceMining, block rewards, halving every ~4 years, capped at 21 million BTC
Allocation100% to miners via block rewards
UsagePeer-to-peer payments, store of value, settlement asset
IncentiveBlock rewards (decreasing over time), transaction fees
LockingNo protocol-level locking for issuance; custom scripts possible for transactions
UnlockingImmediate for miners; total supply unlocks linearly until ~2140

Bitcoin's token economics are designed for transparency, decentralization, and long-term sustainability, with all incentives and allocations governed by open protocol rules and competitive mining.

Bitcoin (BTC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Bitcoin (BTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó BTC tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező BTC token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) BTC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BTC token élő árfolyamát!

