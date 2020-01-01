BFC2 (BFC2) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BFC2 (BFC2) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BFC2 (BFC2) tokennel kapcsolatos információk Bitcoin Free Cash (BFC), the new encryption currency based on Cuckoo cycle 29 algorithm, is characterized by introducing mortgage mining mechanism on the basis of PoW traditional mining, which limits the threshold of participation in mining. This mechanism can effectively avoid power monopoly, reduce the amount of digital money flowing into the market, and increase the income of retail miners. Make BFC more secure and credible, so that BFC prices can continue to grow. Hivatalos webhely: www.bitfree.vip Fehér könyv: https://www.bitfree.vip/downloads/BITFREE-WhitePaper.pdf Vásárolj most BFC2 tokent!

BFC2 (BFC2) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BFC2 (BFC2) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában.

BFC2 (BFC2) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BFC2 (BFC2) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BFC2 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BFC2 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BFC2 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BFC2 token élő árfolyamát!

