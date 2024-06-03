Artfi (ARTFI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Artfi (ARTFI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Artfi (ARTFI) tokennel kapcsolatos információk Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting. The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world. Hivatalos webhely: https://artfi.world/ Fehér könyv: https://artfitoken.io/Artfi-whitepaper.pdf Block Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/home Vásárolj most ARTFI tokent!

Artfi (ARTFI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Artfi (ARTFI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 454.72K $ 454.72K $ 454.72K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 130.37M $ 130.37M $ 130.37M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Minden idők csúcspontja: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 Minden idők mélypontja: $ 0.003210351040338622 $ 0.003210351040338622 $ 0.003210351040338622 Jelenlegi ár: $ 0.003488 $ 0.003488 $ 0.003488 További tudnivalók a(z) Artfi (ARTFI) áráról

Artfi (ARTFI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Artfi (ARTFI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ARTFI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ARTFI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ARTFI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ARTFI token élő árfolyamát!

Artfi (ARTFI) árelőzményei A felhasználók a(z) ARTFI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ARTFI árelőzményeivel!

ARTFI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ARTFI kapcsán? ARTFI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ARTFI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

