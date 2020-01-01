AIPAD (AIPAD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AIPAD (AIPAD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AIPAD (AIPAD) tokennel kapcsolatos információk AIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing. Hivatalos webhely: https://www.aipad.tech/ Fehér könyv: https://aipad-1.gitbook.io/aipad/leaderboard-tier-system Block Explorer: https://blockscan.com/address/0xe55d97a97ae6a17706ee281486e98a84095d8aaf Vásárolj most AIPAD tokent!

AIPAD (AIPAD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AIPAD (AIPAD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Teljes tokenszám: $ 199.05M $ 199.05M $ 199.05M Keringésben lévő tokenszám: $ 194.29M $ 194.29M $ 194.29M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Minden idők csúcspontja: $ 0.28807 $ 0.28807 $ 0.28807 Minden idők mélypontja: $ 0.00787151576235432 $ 0.00787151576235432 $ 0.00787151576235432 Jelenlegi ár: $ 0.01027 $ 0.01027 $ 0.01027 További tudnivalók a(z) AIPAD (AIPAD) áráról

AIPAD (AIPAD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AIPAD (AIPAD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AIPAD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AIPAD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AIPAD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AIPAD token élő árfolyamát!

AIPAD (AIPAD) árelőzményei A felhasználók a(z) AIPAD árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) AIPAD árelőzményeivel!

AIPAD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AIPAD kapcsán? AIPAD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AIPAD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

