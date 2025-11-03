Evolve PRO (EVOP) árelőrejelzés (USD)

A(z) Evolve PRO árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) EVOP a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Evolve PRO árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Evolve PRO árfolyam előrejelzés
--
----
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:37:50 (UTC+8)

Evolve PRO árelőrejelzése 2025-2050 USD

Evolve PRO (EVOP) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Evolve PRO ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.040897.

Evolve PRO (EVOP) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Evolve PRO ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.042942.

Evolve PRO (EVOP) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) EVOP 2027-re jelzett ára $ 0.045089 10.25% növekedési aránnyal.

Evolve PRO (EVOP) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) EVOP 2028-ra jelzett ára $ 0.047344 15.76% növekedési aránnyal.

Evolve PRO (EVOP) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) EVOP 2029-es célára $ 0.049711 21.55% növekedési aránnyal.

Evolve PRO (EVOP) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) EVOP 2030-as célára $ 0.052197 27.63% növekedési aránnyal.

Evolve PRO (EVOP) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Evolve PRO ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.085023.

Evolve PRO (EVOP) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Evolve PRO ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.138494.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.040897
    0.00%
  • 2026
    $ 0.042942
    5.00%
  • 2027
    $ 0.045089
    10.25%
  • 2028
    $ 0.047344
    15.76%
  • 2029
    $ 0.049711
    21.55%
  • 2030
    $ 0.052197
    27.63%
  • 2031
    $ 0.054806
    34.01%
  • 2032
    $ 0.057547
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.060424
    47.75%
  • 2034
    $ 0.063445
    55.13%
  • 2035
    $ 0.066618
    62.89%
  • 2036
    $ 0.069949
    71.03%
  • 2037
    $ 0.073446
    79.59%
  • 2038
    $ 0.077118
    88.56%
  • 2039
    $ 0.080974
    97.99%
  • 2040
    $ 0.085023
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Evolve PRO rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.040897
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.040903
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.040936
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.041065
    0.41%
Evolve PRO (EVOP) árelőrejelzése ma

A(z) EVOP előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.040897. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Evolve PRO (EVOP) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) EVOP árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.040903. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Evolve PRO (EVOP) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) EVOP árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.040936. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Evolve PRO (EVOP) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) EVOP előrejelzett ára $0.041065. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Evolve PRO árstatisztikák

--
----

--

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

50.00M
50.00M 50.00M

--
----

--

A legfrissebb EVOP ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) EVOP 50.00M keringésben lévő tokenszámmal és $ 2.04M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Evolve PRO Korábbi ár

A(z) Evolve PRO élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Evolve PRO jelenlegi ára 0.040897USD. A(z) Evolve PRO (EVOP) forgalomban lévő kínálata 50.00M EVOP, így piaci kapitalizációja $2,044,887.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -3.93%
    $ -0.001674
    $ 0.042819
    $ 0.040716
  • 7 nap
    -9.17%
    $ -0.003751
    $ 0.045838
    $ 0.031541
  • 30 nap
    -10.47%
    $ -0.004282
    $ 0.045838
    $ 0.031541
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Evolve PRO árfolyama $-0.001674 értékben változott, ami -3.93%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Evolve PRO legmagasabb kereskedési értéke $0.045838, míg a legalacsonyabb $0.031541 volt. Az árváltozás mértéke -9.17% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) EVOP további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Evolve PRO -10.47%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.004282 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) EVOP esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Evolve PRO (EVOP) árelőrejelzési modul?

A(z) Evolve PRO árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) EVOP lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Evolve PRO következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) EVOP tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Evolve PRO árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) EVOP jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) EVOP lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Evolve PRO jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) EVOP árelőrejelzés?

EVOP Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: EVOP?
Az előrejelzéseid szerint a(z) EVOP -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) EVOP árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Evolve PRO (EVOP) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett EVOP ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 EVOP 2026-ban?
1 Evolve PRO (EVOP) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) EVOP 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) EVOP előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Evolve PRO (EVOP) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 EVOP 2027-ig.
Mi a(z) EVOP becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Evolve PRO (EVOP) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) EVOP becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Evolve PRO (EVOP) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 EVOP 2030-ban?
1 Evolve PRO (EVOP) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) EVOP 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) EVOP árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Evolve PRO (EVOP) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 EVOP 2040-ig.
Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.