A listázás előtti pontok a piac előtti kereskedés egy speciális típusát képezik. Ebben az esetben a projektcsapat még nem véglegesítette a tokenomicset, például a max. tokenszámot és egyéb részleteket. Ezekkel a tokenekkel kezdetben pontok formájában kereskednek előre meghatározott max. tokenszám alapján. Amikor a projektcsapat hivatalosan közzéteszi a tokenomicset, a platform arányosan módosítja a betöltött orderek mennyiségét és árát a tényleges max. tokenszám szerint, miközben biztosítja, hogy az order teljes összege változatlan maradjon. Ezután a hivatalos, piac előtti kereskedési projektben áttekintheted a kiigazított ordereidet, és felkészülhetsz az elszámolásra.