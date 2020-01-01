Hogyan vehetek részt piac előtti kereskedésben?

Order létrehozása
Válaszd ki a kívánt tokent, kattints az [Order létrehozása] lehetőségre, majd válaszd a [Vásárlás] lapot. Add meg a mennyiséget és az árat a vásárlási order leadásához.
Orderek egyeztetése
Várj, amíg egy eladó megfelel az ordernek. Miután egy eladó elfogadta az ordert, egyszerűen várj, hogy megkapd a tokenjeidet a rendezési időpontban.
Orderrendezés
A tokeneket az eladótól a rendezés időpontjában fogod megkapni. Ellenkező esetben a platform visszatéríti az order összegét, és megfelelő kompenzációt biztosít.
Order kiválasztása
Keress egy meglévő Eladási ordert a MEXC piac előtti szakaszában, amely megfelel a kívánt árnak és a tokenek mennyiségének.
Orderek egyeztetése
Gondosan ellenőrizd a mennyiséget és az árat, majd kattints a [Vásárlás] gombra, és erősítse meg a vásárlást.
Orderrendezés
Ha az eladó a megadott időn belül befejezi a rendezést, megkapod a megvásárolt tokeneket. Ellenkező esetben a platform visszatéríti az order összegét, és megfelelő kompenzációt biztosít.
Order létrehozása
Válaszd ki a kívánt tokent, kattints az [Order létrehozása] lehetőségre, majd válaszd az [Eladás] lapot. Add meg a mennyiséget és az árat az eladási order leadásához. Küldd be az ordert, és fizesd ki a megfelelő összeget (beleértve a fedezetet).
Orderek egyeztetése
Várj, amíg egy vásárló megfelel az ordernek. Miután a vásárló elfogadta az prdert, készülj fel a tokenek biztosítására az elszámolási időszak alatt.
Orderrendezés
Győződj meg arról, hogy a spotszámládon elegendő token van a szállításhoz a rendezési idő előtt. Egyébként a fedezeted elvész.
Order kiválasztása
Keress egy meglévő Vásárlási ordert a MEXC piac előtti szakaszában, amely megfelel a kívánt árnak és a tokenek mennyiségének.
Orderek egyeztetése
Gondosan ellenőrizd a mennyiséget és az árat, majd kattints az [Eladás] gombra, és erősítsd meg az eladást, hogy kifizethesd a megfelelő összeget (beleértve a fedezetet).
Orderrendezés
Győződj meg arról, hogy a spotszámládon elegendő token van a szállításhoz a rendezési idő előtt. Egyébként a fedezeted elvész.

GYIK

Mi az a piac előtti kereskedés?

A MEXC piac előtti kereskedése egy különleges tőzsdén kívüli (OTC) szolgáltatás. Lehetővé teszi a befektetők számára, hogy új kriptovaluta-tokenekkel kereskedjenek, mielőtt azok hivatalosan is listázásra kerülnének a tőzsdén. A vásárlók és eladók a kívánt áraik és volumenük kiválasztásával összehangolhatják a kereskedéseiket. Ez előnyt biztosít a korai befektetőknek.