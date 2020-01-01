Torus (TORUS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Torus (TORUS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Torus (TORUS) Informacije Torus is an open-ended experiment to encode biology's principles of autonomy, adaptive inference and self-organization into a stake-anchored agentic protocol, perpetually producing novelty. This creates a self-assembling & evolving peer to peer organism, forming its organs, like memory and immune system, over time. The organism is capable of integrating any piece of technology into its distributed body and orchestrate resources through incentives. The system operates as an emergent multi-graph of recursively delegated permissions and incentives among agents over onchain protocol and offchain agent control spaces, anchored to the root agent stake. This structure forms a multi-scale competency architecture with arbitrarily granular and complex specialization, aligning itself towards the stake root. Every part of the Torus has local autonomy and except the root agent (fully onchain) is unconstrained in its substrate, design and function. Službena web stranica: https://torus.network/ Bijela knjiga: https://docs.torus.network/ Kupi TORUS odmah!

Torus (TORUS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Torus (TORUS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 16.43M $ 16.43M $ 16.43M Ukupna količina: $ 144.00M $ 144.00M $ 144.00M Količina u optjecaju: $ 68.39M $ 68.39M $ 68.39M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 34.61M $ 34.61M $ 34.61M Povijesni maksimum: $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 Povijesni minimum: $ 0.100263 $ 0.100263 $ 0.100263 Trenutna cijena: $ 0.24032 $ 0.24032 $ 0.24032 Saznajte više o cijeni Torus (TORUS)

Torus (TORUS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Torus (TORUS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TORUS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TORUS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TORUS tokena, istražite TORUS cijenu tokena uživo!

