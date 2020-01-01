Thought (THT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Thought (THT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Thought (THT) Informacije Thought is changing the way the world creates, processes, regurgitates, interprets and even discards information through a combination of data analytics and artificial intelligence. The system has been developed to work with the Nuance application as well as hybrid data systems. The platform has also been programmed to fuse in and work and interact with the Thought Fabric system. Službena web stranica: https://thought.live/ Bijela knjiga: https://thought.live/assets/thought-white-paper.pdf Kupi THT odmah!

Thought (THT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Thought (THT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 16.69M $ 16.69M $ 16.69M Ukupna količina: $ 1.57B $ 1.57B $ 1.57B Količina u optjecaju: $ 538.45M $ 538.45M $ 538.45M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 48.75M $ 48.75M $ 48.75M Povijesni maksimum: $ 0.1552 $ 0.1552 $ 0.1552 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.03099746 $ 0.03099746 $ 0.03099746 Saznajte više o cijeni Thought (THT)

Thought (THT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Thought (THT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj THT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja THT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku THT tokena, istražite THT cijenu tokena uživo!

THT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide THT? Naša THT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

