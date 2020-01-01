ROACORE (ROA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ROACORE (ROA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ROACORE (ROA) Informacije The direction of NFT that Project ROALAND is aiming for is to build a unique ecosystem for along with the vitalization of a safe and transparent market for content creators and consumers. The project aims to provide consumers with a safe and high-quality NFT consumption market by encouraging content creators to issue NFTs voluntarily and actively supporting the formation of independent content bases. We present the highest standards and goals for our Art Tech Platform, where users and consumers can benefit from acquiring and owning tokens by linking self-content production, and real asset services within the ecosystem. Službena web stranica: https://www.roaland.foundation/ Bijela knjiga: https://roacore.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/240514_ROALAND+Whitepaper+(ENG).pdf Kupi ROA odmah!

ROACORE (ROA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ROACORE (ROA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.06M $ 5.06M $ 5.06M Ukupna količina: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Količina u optjecaju: $ 602.00M $ 602.00M $ 602.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.99M $ 7.99M $ 7.99M Povijesni maksimum: $ 4.01 $ 4.01 $ 4.01 Povijesni minimum: $ 0.00821655 $ 0.00821655 $ 0.00821655 Trenutna cijena: $ 0.00840774 $ 0.00840774 $ 0.00840774 Saznajte više o cijeni ROACORE (ROA)

ROACORE (ROA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ROACORE (ROA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ROA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ROA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ROA tokena, istražite ROA cijenu tokena uživo!

ROA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ROA? Naša ROA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ROA predviđanje cijene tokena odmah!

