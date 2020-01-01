Maya (MAYA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Maya (MAYA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Maya (MAYA) Informacije Maya brings holiday cheer to all, looking adorable in her Santa hat. Maya brings holiday cheer to all, looking absolutely adorable in her festive Santa hat. Her cheerful spirit lights up every room, spreading warmth and joy to everyone she meets. With a big smile on her face and twinkling eyes, she’s the perfect embodiment of the holiday season. Her joy is contagious, reminding us all of the magic and happiness this time of year brings. Službena web stranica: https://mayasol.xyz/ Kupi MAYA odmah!

Maya (MAYA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Maya (MAYA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 49.25K $ 49.25K $ 49.25K Ukupna količina: $ 997.94M $ 997.94M $ 997.94M Količina u optjecaju: $ 997.94M $ 997.94M $ 997.94M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 49.25K $ 49.25K $ 49.25K Povijesni maksimum: $ 0.03580402 $ 0.03580402 $ 0.03580402 Povijesni minimum: $ 0.00002258 $ 0.00002258 $ 0.00002258 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Maya (MAYA)

Maya (MAYA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Maya (MAYA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MAYA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MAYA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MAYA tokena, istražite MAYA cijenu tokena uživo!

MAYA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MAYA? Naša MAYA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MAYA predviđanje cijene tokena odmah!

