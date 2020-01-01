DexNet (DEXNET) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DexNet (DEXNET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DexNet (DEXNET) Informacije DexNet is a decentralized peer-to-peer network with its own independent node communication channels. Unlike the classic architecture, DexNet provides access to decentralized services such as the cloud or mobile communications without dedicated servers. Službena web stranica: https://dexnet.one/ Bijela knjiga: https://dexnet.one/docs/whitepaper.pdf

DexNet (DEXNET) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DexNet (DEXNET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.39M $ 14.39M $ 14.39M Ukupna količina: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Količina u optjecaju: $ 400.08M $ 400.08M $ 400.08M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 107.90M $ 107.90M $ 107.90M Povijesni maksimum: $ 0.081607 $ 0.081607 $ 0.081607 Povijesni minimum: $ 0.02506627 $ 0.02506627 $ 0.02506627 Trenutna cijena: $ 0.03596651 $ 0.03596651 $ 0.03596651 Saznajte više o cijeni DexNet (DEXNET)

DexNet (DEXNET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DexNet (DEXNET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DEXNET tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DEXNET tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DEXNET tokena, istražite DEXNET cijenu tokena uživo!

