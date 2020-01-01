DeFive (FIVE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DeFive (FIVE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DeFive (FIVE) Informacije DeFive is a next-generation decentralized finance (DeFi) platform launching on the Sonic blockchain. It serves as an innovative upgrade and rebranding of WigoSwap, focusing on optimizing trading experiences, introducing advanced governance with veFIVE tokens, and driving ecosystem growth through sustainable tokenomics. DeFive offers seamless asset swaps, liquidity pools, and a gamified staking mechanism that empowers users to participate actively in the platform’s governance. Službena web stranica: https://defive.com Kupi FIVE odmah!

DeFive (FIVE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DeFive (FIVE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Ukupna količina: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B Količina u optjecaju: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Povijesni maksimum: $ 0.01038358 $ 0.01038358 $ 0.01038358 Povijesni minimum: $ 0.00073729 $ 0.00073729 $ 0.00073729 Trenutna cijena: $ 0.00115872 $ 0.00115872 $ 0.00115872 Saznajte više o cijeni DeFive (FIVE)

DeFive (FIVE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DeFive (FIVE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FIVE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FIVE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FIVE tokena, istražite FIVE cijenu tokena uživo!

FIVE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FIVE? Naša FIVE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FIVE predviđanje cijene tokena odmah!

