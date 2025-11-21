TOWER Ecosystem (TOWER) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u TOWER Ecosystem (TOWER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:38:40 (UTC+8)
TOWER Ecosystem (TOWER) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TOWER Ecosystem (TOWER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
--
----
Ukupna količina:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Količina u optjecaju:
--
----
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 5.98M
$ 5.98M$ 5.98M
Povijesni maksimum:
$ 0.0027
$ 0.0027$ 0.0027
Povijesni minimum:
--
----
Trenutna cijena:
$ 0.0005979
$ 0.0005979$ 0.0005979

TOWER Ecosystem (TOWER) Informacije

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

Službena web stranica:
https://towerecosystem.com/
Bijela knjiga:
https://lightpaper.crazydefenseheroes.com/
Istraživač blokova:
https://basescan.org/token/0xf7c1cefcf7e1dd8161e00099facd3e1db9e528ee

TOWER Ecosystem (TOWER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike TOWER Ecosystem (TOWER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj TOWER tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja TOWER tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku TOWER tokena, istražite TOWER cijenu tokena uživo!

