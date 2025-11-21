TOWER Ecosystem (TOWER) Tokenomika
TOWER Ecosystem (TOWER) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TOWER Ecosystem (TOWER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
TOWER Ecosystem (TOWER) Informacije
TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.
TOWER Ecosystem (TOWER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike TOWER Ecosystem (TOWER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj TOWER tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja TOWER tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku TOWER tokena, istražite TOWER cijenu tokena uživo!
Kako kupiti TOWER
Jeste li zainteresirani za dodavanje TOWER Ecosystem (TOWER) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TOWER, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.
TOWER Ecosystem (TOWER) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena TOWER pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
TOWER Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide TOWER? Naša TOWER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.
Pročitajte i razumijte Korisnički ugovor i Pravila o privatnosti
Kupite TOWER Ecosystem (TOWER)
Iznos
1 TOWER = 0.0005978 USD
Trgujte TOWER Ecosystem (TOWER)
POPULARNO
Trenutačno popularne kriptovalute koje privlače značajnu pozornost tržišta
Najviši obujam
Kriptovalute s najvećim obujmom trgovanja
Novo dodano
Nedavno navedene kriptovalute koje su dostupne za trgovanje
Najveći dobitnici
24-satni najveći kripto dobitnici na koje bi svaki trgovac trebao obratiti pozornost