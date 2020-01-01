swarms (SWARMS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u swarms (SWARMS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

swarms (SWARMS) Informacije Swarms aims to be the definitive and most reliable multi-agent LLM framework, offering developers the tools to automate business operations effortlessly. It provides a vast array of swarm architectures, seamless third-party integration, and unparalleled ease of use. With Swarms, developers can orchestrate intelligent, scalable agent ecosystems that can automate complex business processes. Službena web stranica: https://swarms.world/ Bijela knjiga: https://docs.swarms.world/en/latest/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/74SBV4zDXxTRgv1pEMoECskKBkZHc2yGPnc7GYVepump Kupi SWARMS odmah!

swarms (SWARMS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za swarms (SWARMS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 19.34M $ 19.34M $ 19.34M Ukupna količina: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Količina u optjecaju: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 19.34M $ 19.34M $ 19.34M Povijesni maksimum: $ 0.623 $ 0.623 $ 0.623 Povijesni minimum: $ 0.000251863741262176 $ 0.000251863741262176 $ 0.000251863741262176 Trenutna cijena: $ 0.01934 $ 0.01934 $ 0.01934 Saznajte više o cijeni swarms (SWARMS)

swarms (SWARMS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike swarms (SWARMS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SWARMS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SWARMS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SWARMS tokena, istražite SWARMS cijenu tokena uživo!

