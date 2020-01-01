RONIN (RON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u RONIN (RON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ronin Network (RON) is the ecosystem token for the Ronin Blockchain. It is used to pay gas fees and to secure the network for both Axie Infinity and future games/products built on the chain. Službena web stranica: https://roninchain.com Bijela knjiga: https://docs.roninchain.com/basics/white-paper Istraživač blokova: https://app.roninchain.com/

RONIN (RON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RONIN (RON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 341.64M $ 341.64M $ 341.64M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 693.12M $ 693.12M $ 693.12M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 492.90M $ 492.90M $ 492.90M Povijesni maksimum: $ 4.536 $ 4.536 $ 4.536 Povijesni minimum: $ 0.19762703891193972 $ 0.19762703891193972 $ 0.19762703891193972 Trenutna cijena: $ 0.4929 $ 0.4929 $ 0.4929 Saznajte više o cijeni RONIN (RON)

RONIN (RON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RONIN (RON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RON tokena, istražite RON cijenu tokena uživo!

Jeste li zainteresirani za dodavanje RONIN (RON) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje RON, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

RONIN (RON) Povijest cijena Analiza povijesti cijena RON pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite RON povijest cijena odmah!

RON Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RON? Naša RON stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RON predviđanje cijene tokena odmah!

