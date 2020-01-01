POOH (POOH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u POOH (POOH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

POOH (POOH) Informacije POOH launched stealth with no presale, zero taxes, 95% LP burnt and contract renounced, $POOH is for the people - forever. The mission for POOH is to grow, survive and develop organically. Everyone gets an equal chance to own POOH. Službena web stranica: https://pooh.money/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0xb69753c06bb5c366be51e73bfc0cc2e3dc07e371 Kupi POOH odmah!

POOH (POOH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za POOH (POOH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M Ukupna količina: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Količina u optjecaju: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M Povijesni maksimum: $ 0.000000115 $ 0.000000115 $ 0.000000115 Povijesni minimum: $ 0.000000000049608571 $ 0.000000000049608571 $ 0.000000000049608571 Trenutna cijena: $ 0.000000006189 $ 0.000000006189 $ 0.000000006189 Saznajte više o cijeni POOH (POOH)

POOH (POOH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike POOH (POOH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj POOH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja POOH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku POOH tokena, istražite POOH cijenu tokena uživo!

