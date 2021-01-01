LUFFY (LUFFY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LUFFY (LUFFY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LUFFY (LUFFY) Informacije Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists. Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens". Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, “The Ethereum network,” allowing investors and fans to stay decentralized. "Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team Službena web stranica: https://www.luffytoken.com Bijela knjiga: https://luffytoken.com/pdf/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x54012cDF4119DE84218F7EB90eEB87e25aE6EBd7 Kupi LUFFY odmah!

LUFFY (LUFFY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LUFFY (LUFFY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Povijesni maksimum: $ 0.0003911 $ 0.0003911 $ 0.0003911 Povijesni minimum: $ 0.00000000018032523 $ 0.00000000018032523 $ 0.00000000018032523 Trenutna cijena: $ 0.00003451 $ 0.00003451 $ 0.00003451 Saznajte više o cijeni LUFFY (LUFFY)

LUFFY (LUFFY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LUFFY (LUFFY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LUFFY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LUFFY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LUFFY tokena, istražite LUFFY cijenu tokena uživo!

LUFFY (LUFFY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena LUFFY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite LUFFY povijest cijena odmah!

LUFFY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LUFFY? Naša LUFFY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LUFFY predviđanje cijene tokena odmah!

