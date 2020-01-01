CORN (CORN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CORN (CORN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CORN (CORN) Informacije Welcome to Corn, a next-generation Ethereum Layer 2 network designed to unlock the full potential of Bitcoin. Corn offers a rich, Bitcoin-centric ecosystem powered by cutting-edge technologies, including Bitcorn (BTCN) as its gas token, the popCORN System for long-term incentives, and LayerZero for seamless cross-chain asset transfers. Built on Arbitrum Orbit, Corn brings unparalleled scalability and efficiency, with support for Stylus, enabling developers to use multiple programming languages for smart contract development. Službena web stranica: https://usecorn.com/ Istraživač blokova: https://cornscan.io/ Kupi CORN odmah!

CORN (CORN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CORN (CORN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 31.86M $ 31.86M $ 31.86M Ukupna količina: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Količina u optjecaju: $ 525.00M $ 525.00M $ 525.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 127.43M $ 127.43M $ 127.43M Povijesni maksimum: $ 0.2782 $ 0.2782 $ 0.2782 Povijesni minimum: $ 0.021066878137635373 $ 0.021066878137635373 $ 0.021066878137635373 Trenutna cijena: $ 0.06068 $ 0.06068 $ 0.06068 Saznajte više o cijeni CORN (CORN)

CORN (CORN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CORN (CORN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CORN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CORN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CORN tokena, istražite CORN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti CORN Jeste li zainteresirani za dodavanje CORN (CORN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje CORN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

CORN (CORN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CORN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CORN povijest cijena odmah!

CORN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CORN? Naša CORN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CORN predviđanje cijene tokena odmah!

