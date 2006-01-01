COLORFULCAT (COLORFULCAT) Tokenomika
COLORFULCAT (COLORFULCAT) Informacije
Join the vibrant revolution with ColorfulCat, the cryptocurrency that paints your portfolio in every shade of success! Not just any digital coin, ColorfulCat is your ticket to a fun-filled future of innovation. Every transaction brings a splash of joy, turning the mundane into the extraordinary. Why settle for the ordinary when you can invest in ColorfulCat and color your world with possibility?
COLORFULCAT (COLORFULCAT) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za COLORFULCAT (COLORFULCAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
COLORFULCAT (COLORFULCAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike COLORFULCAT (COLORFULCAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj COLORFULCAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja COLORFULCAT tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku COLORFULCAT tokena, istražite COLORFULCAT cijenu tokena uživo!
Kako kupiti COLORFULCAT
Jeste li zainteresirani za dodavanje COLORFULCAT (COLORFULCAT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje COLORFULCAT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.
COLORFULCAT (COLORFULCAT) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena COLORFULCAT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
COLORFULCAT Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide COLORFULCAT? Naša COLORFULCAT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.
Kupite COLORFULCAT (COLORFULCAT)
Iznos
1 COLORFULCAT = -- USD