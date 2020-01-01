BOB (BOB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BOB (BOB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BOB (BOB) Informacije $BOB will takeover the meme space by surprise. Wasstealth launched and locked for about 690 months(about 57 years) with a renounced contract. Bob’sknowledge will blow away even the most prominentscholars. Službena web stranica: https://explainthisbob.com/ Bijela knjiga: https://pdfhost.io/v/43Cy8MUwI_BOBpaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x7d8146cf21e8d7cbe46054e01588207b51198729 Kupi BOB odmah!

BOB (BOB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BOB (BOB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Ukupna količina: $ 689.13B $ 689.13B $ 689.13B Količina u optjecaju: $ 689.13B $ 689.13B $ 689.13B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Povijesni maksimum: $ 0.000249 $ 0.000249 $ 0.000249 Povijesni minimum: $ 0.000000015403283083 $ 0.000000015403283083 $ 0.000000015403283083 Trenutna cijena: $ 0.000005426 $ 0.000005426 $ 0.000005426 Saznajte više o cijeni BOB (BOB)

BOB (BOB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BOB (BOB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BOB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BOB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BOB tokena, istražite BOB cijenu tokena uživo!

BOB (BOB) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BOB pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BOB povijest cijena odmah!

BOB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BOB? Naša BOB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BOB predviđanje cijene tokena odmah!

