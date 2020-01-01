Aixbt (AIXBT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Aixbt (AIXBT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Aixbt (AIXBT) Informacije Aixbt is a meme coin on the Base chain. Službena web stranica: https://aixbt.tech Bijela knjiga: https://aixbt-labs.gitbook.io/v1 Istraživač blokova: https://solscan.io/token/14zP2ToQ79XWvc7FQpm4bRnp9d6Mp1rFfsUW3gpLcRX Kupi AIXBT odmah!

Aixbt (AIXBT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aixbt (AIXBT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 99.36M $ 99.36M $ 99.36M Ukupna količina: $ 998.91M $ 998.91M $ 998.91M Količina u optjecaju: $ 975.08M $ 975.08M $ 975.08M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 101.90M $ 101.90M $ 101.90M Povijesni maksimum: $ 0.9659 $ 0.9659 $ 0.9659 Povijesni minimum: $ 0.00007942523368312 $ 0.00007942523368312 $ 0.00007942523368312 Trenutna cijena: $ 0.1019 $ 0.1019 $ 0.1019 Saznajte više o cijeni Aixbt (AIXBT)

Detaljna struktura tokena Aixbt(AIXBT) Detaljnije istražite kako se AIXBT tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. Overview AIXBT is the native token of the AiXBT platform, an AI-powered crypto market intelligence and narrative analysis tool. The token is closely tied to the Virtuals protocol and is positioned as both a utility and a meme coin, with strong community and narrative-driven momentum. 1. Issuance Mechanism Launch & Initial Distribution: AIXBT was launched in November 2024 via the Virtuals protocol. The token experienced rapid price appreciation, with its market cap surging from $1.6M to over $300M within a month, and exceeding $500M by early 2025.

AIXBT was launched in November 2024 via the Virtuals protocol. The token experienced rapid price appreciation, with its market cap surging from $1.6M to over $300M within a month, and exceeding $500M by early 2025. Fundraising & Endorsements: The project received notable endorsements, such as a $1.1M token purchase by the Quantum Cats treasury, which contributed to its early momentum.

The project received notable endorsements, such as a $1.1M token purchase by the Quantum Cats treasury, which contributed to its early momentum. Token Sale Structure: While specific details on the initial sale structure (e.g., private/public rounds, price tiers) are not disclosed, the rapid market cap growth and narrative dominance suggest a strong focus on community and influencer-driven distribution. 2. Allocation Mechanism Community & Ecosystem Focus: The token’s allocation appears to be heavily weighted toward community incentives and ecosystem growth, as evidenced by the platform’s emphasis on narrative dominance and social engagement.

The token’s allocation appears to be heavily weighted toward community incentives and ecosystem growth, as evidenced by the platform’s emphasis on narrative dominance and social engagement. Access Utility: AIXBT tokens are required to access the Aixbt Terminal, a premium analytics platform. Notably, access requires holding over 600,000 tokens (valued at over $312,000 at the time of reporting), reinforcing exclusivity and utility for large holders.

AIXBT tokens are required to access the Aixbt Terminal, a premium analytics platform. Notably, access requires holding over 600,000 tokens (valued at over $312,000 at the time of reporting), reinforcing exclusivity and utility for large holders. No Explicit Vesting/Allocation Table: There is no publicly available, detailed allocation table or vesting schedule for AIXBT. This is a limitation for transparency compared to more established protocols. 3. Usage and Incentive Mechanism Mechanism Description Platform Access Holding AIXBT grants access to the Aixbt Terminal, a premium market intelligence platform. Community Status Large holders gain exclusive access and status within the community. Narrative Power The token’s value is closely tied to its narrative dominance and social media mindshare. No Revenue Share There is no evidence of direct revenue sharing, staking rewards, or protocol fee distribution. Speculative Utility: The token is also used for speculative trading, with its price driven by social sentiment, influencer endorsements, and narrative momentum.

The token is also used for speculative trading, with its price driven by social sentiment, influencer endorsements, and narrative momentum. No Staking or Yield: There is no indication of staking, liquidity mining, or yield mechanisms for AIXBT holders. 4. Locking Mechanism No Locking/Unlocking Mechanism Disclosed: There is no evidence of a formal token locking or vesting mechanism for AIXBT. Unlike protocols with structured vesting or lock-up periods, AIXBT appears to be fully liquid post-launch, with no restrictions on transfer or sale for holders. 5. Unlocking Time No Vesting/Unlocking Schedule: There is no published unlocking schedule or vesting timeline for AIXBT tokens. The token supply appears to be fully circulating, with no time-based release mechanisms. 6. Summary Table Aspect Details Issuance Mechanism Launched via Virtuals protocol, rapid market-driven distribution, influencer endorsements Allocation Mechanism Community and ecosystem focus, no detailed public allocation table Usage/Incentive Platform access, narrative-driven value, no staking or revenue share Locking Mechanism None disclosed; tokens appear fully liquid Unlocking Time No vesting or unlocking schedule disclosed 7. Strategic and Risk Considerations Transparency: The lack of a detailed allocation and vesting schedule is a notable risk for potential investors, as it limits visibility into potential future supply shocks or team/investor unlocks.

The lack of a detailed allocation and vesting schedule is a notable risk for potential investors, as it limits visibility into potential future supply shocks or team/investor unlocks. Narrative-Driven Volatility: AIXBT’s value is highly sensitive to social sentiment and narrative momentum, making it more volatile and speculative than tokens with established utility or governance functions.

AIXBT’s value is highly sensitive to social sentiment and narrative momentum, making it more volatile and speculative than tokens with established utility or governance functions. Exclusivity as Utility: The high threshold for platform access (600,000+ tokens) creates exclusivity but may limit broader utility adoption. 8. Conclusion AIXBT’s token economics are characterized by narrative-driven value, exclusivity for large holders, and a lack of traditional vesting or allocation transparency. Its primary utility is access to a premium analytics platform, with no evidence of staking, yield, or revenue-sharing mechanisms. Investors should be aware of the speculative nature and transparency limitations when considering exposure to AIXBT.

Aixbt (AIXBT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aixbt (AIXBT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AIXBT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AIXBT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AIXBT tokena, istražite AIXBT cijenu tokena uživo!

