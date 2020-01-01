Aipocalypto (AIPO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Aipocalypto (AIPO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Aipocalypto (AIPO) Informacije Aipocalypto is a cyberpunkish style PvP game, with AI add-ons, offers both intense 1v1 duels and thrilling 3v3 team battles. Službena web stranica: https://aipocalypto.com/ Bijela knjiga: https://docs.aipocalypto.com/ Istraživač blokova: https://arbiscan.io/token/0x6c511dc18572d31C2c3f7b1505cB2BBC08282FcC Kupi AIPO odmah!

Aipocalypto (AIPO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aipocalypto (AIPO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 139.50M $ 139.50M $ 139.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.07M $ 7.07M $ 7.07M Povijesni maksimum: $ 0.02237 $ 0.02237 $ 0.02237 Povijesni minimum: $ 0.00160801284256595 $ 0.00160801284256595 $ 0.00160801284256595 Trenutna cijena: $ 0.014136 $ 0.014136 $ 0.014136 Saznajte više o cijeni Aipocalypto (AIPO)

Aipocalypto (AIPO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aipocalypto (AIPO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AIPO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AIPO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AIPO tokena, istražite AIPO cijenu tokena uživo!

