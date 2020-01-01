Sleepless AI (AI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sleepless AI (AI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sleepless AI (AI) Informacije Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team. Službena web stranica: https://www.sleeplessailab.com Bijela knjiga: https://sleepless-ai.gitbook.io/him/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xBDA011D7F8EC00F66C1923B049B94c67d148d8b2

Sleepless AI (AI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sleepless AI (AI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 48.27M $ 48.27M $ 48.27M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 400.25M $ 400.25M $ 400.25M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 120.60M $ 120.60M $ 120.60M Povijesni maksimum: $ 3 $ 3 $ 3 Povijesni minimum: $ 0.09675355458008243 $ 0.09675355458008243 $ 0.09675355458008243 Trenutna cijena: $ 0.1206 $ 0.1206 $ 0.1206 Saznajte više o cijeni Sleepless AI (AI)

Sleepless AI (AI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sleepless AI (AI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AI tokena, istražite AI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti AI Jeste li zainteresirani za dodavanje Sleepless AI (AI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje AI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Sleepless AI (AI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AI povijest cijena odmah!

AI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AI? Naša AI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AI predviđanje cijene tokena odmah!

