5ire (5IRE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u 5ire (5IRE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

5ire (5IRE) Informacije 5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards. Službena web stranica: https://5ire.org/ Bijela knjiga: https://docs.5ire.org/ Istraživač blokova: https://explorer.5ire.network Kupi 5IRE odmah!

5ire (5IRE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za 5ire (5IRE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Ukupna količina: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Količina u optjecaju: $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Povijesni maksimum: $ 0.4735 $ 0.4735 $ 0.4735 Povijesni minimum: $ 0.000312200594146269 $ 0.000312200594146269 $ 0.000312200594146269 Trenutna cijena: $ 0.0010927 $ 0.0010927 $ 0.0010927 Saznajte više o cijeni 5ire (5IRE)

5ire (5IRE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike 5ire (5IRE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj 5IRE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja 5IRE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku 5IRE tokena, istražite 5IRE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti 5IRE Jeste li zainteresirani za dodavanje 5ire (5IRE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje 5IRE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati 5IRE na MEXC-u odmah!

5ire (5IRE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena 5IRE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite 5IRE povijest cijena odmah!

5IRE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide 5IRE? Naša 5IRE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte 5IRE predviđanje cijene tokena odmah!

