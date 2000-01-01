P2P načini plaćanja

P2P način plaćanja: Prilikom prodaje kriptovaluta, dodani način plaćanja bit će prikazan kupcima kao jedna od prihvaćenih opcija plaćanja. Provjeri odgovara li naziv tvog računa za plaćanje tvom potvrđenom imenu na MEXC burzi. Možeš dodati do 10 načina plaćanja.