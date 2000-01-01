Završi P2P trgovanje u tri koraka i kupuj kriptovalute bez naknada!
Kupi kriptovalute
Prodaj kriptovalute
1. Odaberi svoj oglas
Odaberi oglas sa željenom cijenom i načinom plaćanja. Unesi količinu za kupnju i iznos transakcije za završetak narudžbe.
2. Plati prodavatelju
Pošalji novac prodavatelju putem predloženih načina plaćanja. Završi fiducijarnu transakciju i klikni na [Prijenos završen, obavijesti prodavatelja] na MEXC P2P platformi. MEXC platforma neće naplaćivati nikakve naknade.
3. Nabavi svoje kriptovalute
Prodavatelj će izdati kriptovalute nakon primitka uplate. Idi na fiducijarni račun za pregled primljenih kriptovaluta.