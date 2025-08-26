עוד על YUSD

YUSD מידע על מחיר

YUSD אתר רשמי

YUSD טוקניומיקה

YUSD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

YUSD Stablecoin סֵמֶל

YUSD Stablecoin מחיר (YUSD)

לא רשום

1 YUSD ל USDמחיר חי:

$0.995222
$0.995222$0.995222
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
YUSD Stablecoin (YUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:03:11 (UTC+8)

YUSD Stablecoin (YUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.995018
$ 0.995018$ 0.995018
24 שעות נמוך
$ 0.995908
$ 0.995908$ 0.995908
גבוה 24 שעות

$ 0.995018
$ 0.995018$ 0.995018

$ 0.995908
$ 0.995908$ 0.995908

$ 4.17
$ 4.17$ 4.17

$ 0.076939
$ 0.076939$ 0.076939

-0.00%

-0.05%

-0.00%

-0.00%

YUSD Stablecoin (YUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.995222. במהלך 24 השעות האחרונות, YUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995018 לבין שיא של $ 0.995908, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.17, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.076939.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YUSD השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

YUSD Stablecoin (YUSD) מידע שוק

$ 11.79M
$ 11.79M$ 11.79M

--
----

$ 11.79M
$ 11.79M$ 11.79M

11.84M
11.84M 11.84M

11,843,187.72656357
11,843,187.72656357 11,843,187.72656357

שווי השוק הנוכחי של YUSD Stablecoin הוא $ 11.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YUSD הוא 11.84M, עם היצע כולל של 11843187.72656357. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.79M.

YUSD Stablecoin (YUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של YUSD Stablecoinל USDהיה $ -0.0005837533320014.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYUSD Stablecoin ל USDהיה . $ +0.0003137934.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYUSD Stablecoin ל USDהיה $ +0.0004499398.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של YUSD Stablecoinל USDהיה $ +0.000572343678542.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0005837533320014-0.05%
30 ימים$ +0.0003137934+0.03%
60 ימים$ +0.0004499398+0.05%
90 ימים$ +0.000572343678542+0.06%

מה זהYUSD Stablecoin (YUSD)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

YUSD Stablecoin (YUSD) משאב

האתר הרשמי

YUSD Stablecoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה YUSD Stablecoin (YUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות YUSD Stablecoin (YUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור YUSD Stablecoin.

בדוק את YUSD Stablecoin תחזית המחיר עכשיו‏!

YUSD למטבעות מקומיים

YUSD Stablecoin (YUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של YUSD Stablecoin (YUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על YUSD Stablecoin (YUSD)

כמה שווה YUSD Stablecoin (YUSD) היום?
החי YUSDהמחיר ב USD הוא 0.995222 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של YUSD ל USD הוא $ 0.995222. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של YUSD Stablecoin?
שווי השוק של YUSD הוא $ 11.79M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YUSD?
ההיצע במחזור של YUSD הוא 11.84M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YUSD?
‏‏YUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 4.17 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YUSD?
YUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.076939 USD.
מהו נפח המסחר של YUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YUSD הוא -- USD.
האם YUSD יעלה השנה?
YUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:03:11 (UTC+8)

YUSD Stablecoin (YUSD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.