YUSD Stablecoin (YUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.995018 גבוה 24 שעות $ 0.995908 שיא כל הזמנים $ 4.17 המחיר הנמוך ביותר $ 0.076939 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -0.05% שינוי מחיר (7D) -0.00%

YUSD Stablecoin (YUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.995222. במהלך 24 השעות האחרונות, YUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995018 לבין שיא של $ 0.995908, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.17, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.076939.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YUSD השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

YUSD Stablecoin (YUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 11.79M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.79M אספקת מחזור 11.84M אספקה כוללת 11,843,187.72656357

שווי השוק הנוכחי של YUSD Stablecoin הוא $ 11.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YUSD הוא 11.84M, עם היצע כולל של 11843187.72656357. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.79M.