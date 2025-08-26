You Looked (CIRCLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01905349$ 0.01905349 $ 0.01905349 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.10% שינוי מחיר (1D) -10.01% שינוי מחיר (7D) +1.04% שינוי מחיר (7D) +1.04%

You Looked (CIRCLE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CIRCLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CIRCLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01905349, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CIRCLE השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -10.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

You Looked (CIRCLE) מידע שוק

שווי שוק $ 143.54K$ 143.54K $ 143.54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 143.54K$ 143.54K $ 143.54K אספקת מחזור 997.06M 997.06M 997.06M אספקה כוללת 997,064,545.0 997,064,545.0 997,064,545.0

שווי השוק הנוכחי של You Looked הוא $ 143.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CIRCLE הוא 997.06M, עם היצע כולל של 997064545.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 143.54K.