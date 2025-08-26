עוד על CIRCLE

CIRCLE מידע על מחיר

CIRCLE טוקניומיקה

CIRCLE תחזית מחיר

You Looked מחיר (CIRCLE)

לא רשום

1 CIRCLE ל USDמחיר חי:

$0.00014396
$0.00014396$0.00014396
-10.00%1D
You Looked (CIRCLE) טבלת מחירים חיה
You Looked (CIRCLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01905349
$ 0.01905349$ 0.01905349

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

-10.01%

+1.04%

+1.04%

You Looked (CIRCLE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CIRCLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CIRCLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01905349, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CIRCLE השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -10.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

You Looked (CIRCLE) מידע שוק

$ 143.54K
$ 143.54K$ 143.54K

--
----

$ 143.54K
$ 143.54K$ 143.54K

997.06M
997.06M 997.06M

997,064,545.0
997,064,545.0 997,064,545.0

שווי השוק הנוכחי של You Looked הוא $ 143.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CIRCLE הוא 997.06M, עם היצע כולל של 997064545.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 143.54K.

You Looked (CIRCLE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של You Lookedל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYou Looked ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYou Looked ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של You Lookedל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.01%
30 ימים$ 0-4.89%
60 ימים$ 0-8.36%
90 ימים$ 0--

מה זהYou Looked (CIRCLE)

You look, you ape. Those are the rules. Yes that is meme token on Sol! Yes we didnt find nothing better then this idea! And yes if you look you ape! Simple !

You Lookedתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה You Looked (CIRCLE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות You Looked (CIRCLE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור You Looked.

בדוק את You Looked תחזית המחיר עכשיו‏!

CIRCLE למטבעות מקומיים

You Looked (CIRCLE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של You Looked (CIRCLE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CIRCLE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על You Looked (CIRCLE)

כמה שווה You Looked (CIRCLE) היום?
החי CIRCLEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CIRCLE ל USD?
המחיר הנוכחי של CIRCLE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של You Looked?
שווי השוק של CIRCLE הוא $ 143.54K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CIRCLE?
ההיצע במחזור של CIRCLE הוא 997.06M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CIRCLE?
‏‏CIRCLE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01905349 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CIRCLE?
CIRCLE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CIRCLE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CIRCLE הוא -- USD.
האם CIRCLE יעלה השנה?
CIRCLE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CIRCLE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.