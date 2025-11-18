Wrapped Peaq מחיר היום

מחיר Wrapped Peaq (WPEAQ) בזמן אמת היום הוא $ 0.051158, עם שינוי של 12.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WPEAQ ל USD הוא $ 0.051158 לכל WPEAQ.

Wrapped Peaq כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,437,005, עם היצע במחזור של 106.31M WPEAQ. ב‑24 השעות האחרונות, WPEAQ סחר בין $ 0.04975765 (נמוך) ל $ 0.059 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.147401, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.04975765.

ביצועים לטווח קצר, WPEAQ נע ב +1.88% בשעה האחרונה ו -28.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Peaq (WPEAQ) מידע שוק

שווי שוק $ 5.44M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.44M אספקת מחזור 106.31M אספקה כוללת 106,306,842.4416073

